龚申猛：黄金现价1212可直接空，1200必破位！

分析的再好没有把握住利润跟我们又有什么关系?

投资市场中允许犯错，但不允许不认错!

实力是盈利的基础，稳健是获利的根本!

相信我的人我带着你赚，怀疑我的人我赚给你看!

清晰的思路明确的点位，及时的提示，跟单无忧轻松盈利!

黄金现价1212可以直接放空，1200必破，只是时间问题!

1:按照超短线思路分析来看，经历了昨日市场的冲高回落，主力成功的洗掉了部分进场位置不好或者说止损位置不好的空单，而今日市场持续震荡在隔夜破位下跌后反抽的高点1215之下，截止目前仍无反抽迹象，那么美盘延续弱势的概率就非常的大!

2:中长期行情来看金价多次测试1202获得支撑，太多的投资者抄底多单已经入场了，那么就此上涨，主力的成本是非常高的，换位思考，如果我们是主力，那么需要再探底一次绞杀掉已经入场的多单在涨才能让利润最大化!

3:技术面本身黄金接下来关键支撑依然是1190-1200区域，所以测试1202就反抽严格来说测试是不到位的，同时看看美元，持续的强势并破位100.5的关键阻力创下13年以来的高点，那么短线美元不回撤，黄金同样难涨!

4:后期市场多头只有企稳1232后才能确定底部和多头的反转，而下方只有跌破1190后才能确认空头或者说熊市还将延续，所以1232-1190的区间破位对中长线投资者来说非常的关键，而短线我们还需要关注1219-20区域的多空分界线的阻力!