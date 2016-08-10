李强：黄金急涨难延续，原油反弹似见顶

世间许多东西，不是珍惜便能留住，一些人，一些事，无论你愿意还是不愿意，都在慢慢地退出你的生活，退出你的记忆。很多时候不必过分执着，画地为牢，只会把某些的错过，变成了过错。给自己一缕阳光，许自己足够的智慧，知福，惜福，珍惜那些值得珍惜的人，在乎那些也在乎自己的人，如此足矣。





技术点分享

1.上涨行情中，多次测试阻力位置，就不是阻力位置，突破的概率非常大。就拿昨晚黄金来说昨晚冲高受阻于1342一线阻力，凌晨压制在其下方小幅盘整，早间继续盘整，那么这种情况突破的概率就非常大，所以操作上，只能是早间回撤支撑，或者直接做多，看突破。

2.走势分为三种，上涨、下跌、横盘。而对于黄金来说，近期更多表现的是一种横盘震荡的走势。这种走势，有一个特点就是不断在阻力支撑位置上下循环。操作这种行情，就不能以单边突破的思路去看待。至少需要在阻力、支撑上循环3,4次才有突破的需求。所以在操作上，找准合适的阻力支撑，区间内做高抛低吸，小止损2-3美金，防止突发性的突破。





行情解析

黄金方面，隔夜美盘黄金价格突破1338前期高点，凌晨1242前期阻力位下高位横盘整理，当前行情属于震荡偏强运行，这种压制在阻力位下的盘整就不是阻力，所以突破是必然的。早间本打算依托昨日凌晨回撤低点1338上方，同时也是前期阻力位置做多，早间看日内新高1349-1350一线，结果早间没有回撤直接上涨了，早间的这种急涨急跌延续性不强，所以我们肯定要在上方做空看回调，而这个做空位置我们选择在1350一线，作为前期阻力支撑，多次得到轰实。而做空只是看回调修正目标1345-1342一线，昨日凌晨横盘整理阻力位置，这是极限了，再向下，就又是震荡了。





原油方面，欧盘破高，美盘前回撤，美盘二次起涨，破欧盘高点，但是延续性较差，最高只到了43.50一线，便开始走下行，小时线方面，与前期43.35高点暂时形成双顶格局，日线收十字阴K，所以今日恐继续走弱，小趋势的反弹恐将结束。今日思路以逢高做空为主，昨日凌晨高点42.85一线，已经反弹618位置42.90，都可尝试做空，看继续下行。

白银方面，同黄金一样，早间出现急涨，受阻于前期回踩低点20一线，出现回撤，上方阻力20.25一线，前期大阴线的开跌点。操作上可以在阻力位做空，看回调，目标19.95.





具体操作

黄金:1349-1350空，损1355，目标，1345-1342.5；冲高1350回踩1343-45继续多，止损1339，目标1354-55.

原油:42.85-42.90空，损43.35，目标41.90-41.65.