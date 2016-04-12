最近，在看过露圩仔的交易单后，很多朋友都问我，为什么我那么分析呢？我的交易依据是什么呢？其实，说白了，很简单。





我的交易共有三要素: 一是时间周期。二是阻力支撑。三是亏盈空间 。





每个有交易都有参照，而我的参照条件，都以这上面三要素为依据。很多分析师朋友都告诉我，外汇交易，其实也是一个概率问题，重要的是，看你掌握它的何种概率方向。也就是说，盈利的概率是多少，亏盈的概率是多少，这一个你都要清楚。当然，当个人认为，盈利的成数大于亏损的成数的时候，那就是我出手的时候了，交易马上开始。





周期是什么？ 周期就是K线走向在一个时间期内成形用时。每个人的参考也都不一样，MT4上有1分到4小时到月周期。参考时间周期可以从1分到一个月，然而，那些以什么大周期为标准的说法，在个人看来，最多也只能看到日线，谈周线交易的，那根本就是一个无底洞。对于小资金投资者来说，亏损完了，周线还没啥表现都有。所以，建议交易者，要学会分析中小周期，如此才能更好地掌握盘面动态。





阻力支撑。 一种支持涨跌的盘面因素。对于露圩仔来说，我常常在上涨中找组力，在下跌中找支撑。然后，找到支撑做多，找到阻力做空，如此多空分明，交易起来，不至于乱了阵脚。当然，结合大周期方向，还是有所侧重。外汇交易，不管涨跌，都可以赚钱，那么，不管多空也都能赚钱。重要的不是多还是空，而是你应该知道啥时候做多，啥时候做空。阻力支撑就很好地为我解决了这样的一个问题。





亏盈空间，不管上涨与下跌都有一个空间问题。 问题是，这个亏盈空间是怎和以去解决的呢？解决这个问题，你其实只需掌握一种方法，就是多或少的问题。你应该学会从盘面中去获取一个波动空间比。当你通过盘面分析，得出下跌与上涨的空间大小时，谁大，你就做谁了。如上图，我已经用蓝色标记将各处空间都标记了出来。看图要做多还是要做空，明显得很了。





很显然，当你在交易的时候，你只要能够有一个清晰的思路，然后，做好自己的投资规划，那么，赚钱那也是很简单的事情。

附加的文件： 233713sj1ee1d5mn9kkkjo.png 9 kb