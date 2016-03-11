德拉吉玩火，市场不领情

投资李哥

2016/3/11 15:25

技术面：

"昨日金价受德拉吉的讲话影下直接冲击26日均线1236，而后受市场买多情绪的影响，大量多头涌入推动欧元，英镑和黄金价格，使金价击穿1254阻力，从某种角度来讲，金价高位企稳，早间受惯性推动，金价刷出新高1283.59，而后回落1270附近，构筑上升平台，日图K线离开MA5，但macd尚是阴柱，这就使得金价必须回踩MA1265至少一次，在macd没有回到0轴上方之前，多头无法良好运作，更何况4小时图1278.45阻力依然拦截金价上行，加上上一根4小时K线是倒T阴线，及macd滞涨的格局，日内金价在周末可能很难取得有效上行，相反对昨日的不理智走势有必要做个合理的修复。

欧元也同样，市场不能够置德拉吉的话不顾，投资人当头脑清醒过来后开始对，对昨天的冲动进行清理，欧元能否继续上行还得看后期的许多政策，不过有一点经过昨天这一上冲，欧元短期是回不下来了。

而英镑则要看1.4263了，今天要是回落1.4263，那么昨天的上行就完全是手欧元的影响造成，看空格局没有变，相反如果今天1.4263要是企稳了1.4263，那么下周还会继续迎来一波涨势，目标将指向1.4745。"

基本面：

"【股市】欧洲泛欧绩优300指数周四收盘下跌1.48%

【股市】英国富时100指数周四收盘下跌1.6%

【股市】德国DAX指数周四收盘下跌2.1%

【股市】法国CAC 40指数周四收盘下跌1.3%

【股市】西班牙IBEX指数周四收盘下跌0.4%

【股市】道琼斯工业平均指数周四收盘下跌5.44点，跌幅0.03%，报16994.92点

【股市】标普500指数周四收盘上涨0.32点，涨幅0.02%，报1989.58点

【股市】纳斯达克指数周四收盘下跌12.47点，跌幅0.27%，报4661.91点

欧洲央行行长德拉基：欧洲央行的刺激措施是全面的，资产购买计划将持续，直至看到通胀接近目标水平，将提高债券购买份额占QE比至50%，将推出四个新四年期的定向长期再融资(TLTRO)项目，当前利率水平将在一段时间内维持不变或走向更低，不认为利率有必要进一步下调"

今日观点：

综上所述，黄金今天看震荡回落，关键看1260支撑，下周走势就看这里了。1.4263对英镑涨势很重要，今天最好避开，不交易，多观望，欧元只要不跌破1.11，多头还是控制着欧元的走势的，日内尽量低多为主。

今日思路：

阻力位1278.48、1288.72、1325.17；支撑位1260.22、1242.00、1235.86；

1、黄金1278.4不破做空，止损1283.58止盈1260.22、1242.00、1236.86；

2、黄金1260.22企稳做多，止损1258.14止盈1278.4、1283.58、1288.72；

3、白银15.48企稳做多，止损15.33止盈16.64、15.77、15.9；

4、加元1.338不破做空，止损1.3575止盈1.3222、1.3066；

5、澳元0.7458企稳做多，止损0.7396止盈0.7526、0.7587、0.8020；

6、日元114.15不破做空，止损114.94止盈112.75、111.35、110.70；

7、欧元1.11企稳做多，止损1.1止盈1.1314、1.1375；

8、英镑1.4263跌破做空，止损1.4316止盈1.4075、1.3888、1.37；

9、瑞郎0.9948不破做多，止损0.9701止盈0.9995、1.0037；

10、镑日161.38不破做多，止损158.78止盈163.76、170.11；

11、欧日125.85不破做多，止损125.29止盈127.14、131.11；

12、原油37.82企稳做多，止损36.46止盈45.62、58.53；

13、磅澳1.908跌破做空，止损1.9588止盈1.8884、1.8689；

14、美指96.9跌破做空，止损97.35止盈95.6、95.23、94.73；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差

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