分析与预测

2015/12/30 加元交易策略(短线)

30 十二月 2015, 07:36
Wujie Duan
Wujie Duan
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如果汇价突破1.4则打开上涨空间，在1.4上做多

 

如果汇价向下突破1.38则确认回调，在1.38做空

 

在1.38 1.4之间观望 


加元趋势图



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 