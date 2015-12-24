原油加元齐头并进，美元反弹期待还在

今日策略：









美元指数：可以在98.75—98.15的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。

欧元/美元：可以在1.0955--1.0825的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

英镑/美元：可以在1.4910---1.4820的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

美元/瑞郎：可以在0.9980----0.9870的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

美元/日元：可以在121.20----120.60的区间下限买入，有效破位30点止损，目标在区间的上限。

澳元/美元：可以在0.7270----0.7210的区间下限买入，有效破位20个点止损，目标在区间的上限。

美元/加元：可以在1.3920--1.3780的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

黄金：可以在1074.00—1064.00的区间上限卖出，有效破位5美元止损，目标在区间的下限。

白银：可以在14.35—14.15的区间上限卖出，有效破位0.10美元止损，目标在区间的下限。

原油：可以在38.05—36.65的区间下限买入，有效破位0.70美元止损，目标在区间的上限。

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