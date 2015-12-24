原油库存减少，油价攀升黄金企稳

来源：原创 作者：李哥

技术面：



"昨日金价受原油影响，日线收小阴线，收盘价企稳1068.13，日图均线MA5与AM10看涨结构，布林通道震荡，macd看涨，4小时图布林收口，MA5与MA10，与中轨接近，macd看多结构。

欧元日图MA5反串MA10，布林中轨结构看涨，macd结构看涨，四小时图布林结构震荡，macd滞跌。

英镑日图昨中阳线，布林轨道看空，均线MA5转看多，macd结构看涨。4小时布林通道转看震荡，macd看涨，均线MA5与MA10看涨。"

基本面：

"标普500指数周三收盘上涨25.29点，涨幅1.24%，报2064.26点；

纳斯达克指数周三收盘上涨44.32点，涨幅0.89%，报5045.43点；

道琼斯指数周三收盘上涨182.73点，涨幅1.05%，报17600点

欧洲泛欧绩优300指数周三收盘上涨2.75%，报1440.30点；

英国富时100指数周三收盘上涨2.65%，报6244.50点；

德国DAX指数周三收盘上涨2.25%，报10725.00点；

法国CAC 40指数周三收盘上涨2.26%，报4670.80点；

意大利FTSE MIB指数周三收盘上涨1.9%，报21456.36点；

西班牙IBEX指数周三收盘上涨2.32%，报9634.00点；

葡萄牙PSI 20指数周三收盘上涨1.65%，报5346.03点"

今日观点：

综上所述，黄金望1085兴叹，只差一步之遥，可望不可及，日内关注1077.83，后期看空，欧元面对1.1004也开始犯怂，当心突破不成回落，英镑阴雨绵绵，多头前途渺茫今日继续看空。

今日思路：

阻力位1084.01、1088.68、1093.35、1126.45；支撑位1068.13、1052.11、1047.59、1043.06；

1、黄金1068.13企稳做多，止损1067.1止盈1084.16、1088.68、1093.2；

2、黄金1084.16不破做空，止损1088.68止盈1068.13、1051.32、1047.59；

3、白银14.29不破做多，止损14.05止盈14.37、14.45、15.04；

4、加元1.3871遇阻做空，止损1.3901止盈1.3611、1.3415、1.2959；

5、澳元0.7239企稳做多，止损0.7202止盈0.7353、0.7383；

6、日元121.04不破做空，止损121.42止盈120.68、120.33、119.96；

7、欧元1.091企稳做多，止损1.0812止盈1.1004、1.1059、1.1113；

8、英镑1.4852企稳做多，止损1.4757止盈1.4935、1.5022、1.5191；

9、瑞郎0.9904受阻做空，止损1.0056止盈0.9893、0.9844、0.9785；

10、镑日179.83企稳做多，止损178.22止盈181.34、182.68、185.53；

11、欧日132.07不破做空，止损132.4止盈131.42、131.03、130.64；

12、原油37.58企稳做多，止损36.88止盈37.86、38.14、40.15；

13、磅澳2.0611不破做空，止损2.0731止盈2.0463、2.0380、1.9794；

14、美指98.37不破做空，止损98.85止盈97.15、95.54、93.06；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差