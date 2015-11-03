中国国产服务器市场份额逐步赶超国外厂商

近年来，中国本土服务器品牌无论技术实力还是市场运营水平都在不断提升，随着以浪潮、华为、联想、曙光为代表的国产厂商崛起，国内的市场格局已经发生转变，国内厂商市场份额逐步赶超国外厂商。

这是３日工信部直属研究机构中国电子信息产业发展研究院赛迪顾问发布《中国ＯｐｅｎＰＯＷＥＲ产业生态发展白皮书》透露的信息。

白皮书说，在“中国制造２０２５”和“互联网＋”战略下，中国正由制造大国向制造强国进军，受益于制造业转型升级，ＩＴ市场规模呈现高速增长，国产服务器保持极高增长率。白皮书引述数据指出，国内服务器出货量已超越国外厂商，去年全年出货量达到６５％左右。

据白皮书分析，这种增长一方面源自我国对信息安全要求的提升，另一方面也标志着国产服务器技术水平不断提升，国产服务器厂商不断提升服务器的研发实力，以华为、浪潮和联想为代表的服务器质量提升显著。

“我国服务器产业尚处于自主品牌阶段，并向自主研发发展。”白皮书说，自主发展路径由自主生产、自主品牌、自主研发和自主知识产权逐一递进，白皮书提醒要注意系统安全、网络安全和管理安全。

关于服务器行业ＯｐｅｎＰＯＷＥＲ开放生态模式，白皮书说，ＯｐｅｎＰＯＷＥＲ的开放技术和基于ＯｐｅｎＰＯＷＥＲ的第二代分布式计算，将会给我国电子信息产业带来一次全新的发展机遇，中国本土企业接受技术授权，摆脱技术落后困境，在任何一个产业链环节都有崛起的机会。