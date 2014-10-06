预计今年中国经济增长7.4%

世界银行6日发布的《东亚经济半年报》预计，由于政府采取了针对金融脆弱性和结构性限制的政策以使经济走上更可持续的发展轨道，中国的经济增速预计在2014、2015两年将分别略微放慢至7.4%和7.2%。

报告预计，东亚与太平洋[-0.20% 资金 研报]地区发展中国家今年经济增速将会略有放慢，但随着高收入经济体的逐步复苏刺激该地区出口，明年该地区(除中国外)增速将会逐渐回升。报告表示，从发展中国家的角度来说，东亚太平洋地区仍是世界上增长最快的地区。

报告说，东亚发展中国家预计今年增长6.9%，低于2013年的7.2%。除中国外，随着出口回升和东南亚主要经济体推进国内经济改革，预计东亚地区其他发展中国家将走出低谷，今明两年增速可达4.8%和5.3%。

伯格说：“东亚太平洋地区仍存在以更高速度增长的潜力，条件是政策制定者实施雄心勃勃的国内改革议程，包括消除国内的投资障碍，提高出口竞争力，实现公共支出的合理化。”

报告同时提醒，明显的不确定性依然存在，从而可能影响东亚地区的经济增长：如高收入经济体、特别是欧元区和日本近期可能面临下行风险。全球金融环境可能大幅收紧，而国际和区域性地缘政治紧张可能影响增长前景。

世界银行东亚与太平洋地区首席经济学家苏迪尔·谢蒂表示，东亚地区各国应对这些风险的最佳方式是解决过去的金融和财政政策造成的脆弱性，并配合这些措施推进结构改革，提升出口竞争力。