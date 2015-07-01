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2015年6月的交易记录

1 七月 2015, 21:49
Tieying Wang
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6月份的交易记录，交易1227笔，亏4笔，亏损2.46美元，盈利7954.44美元

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 