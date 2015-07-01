希腊终于被欧元叫停，德国不希望公投进行

2015-07-01 11:28 作者：李哥 浏览数:3次

基本面：



" 希腊总理齐普拉斯向欧洲稳定机制(ESM)提出了两年的延长救助申请，以支付未来两年希腊所有的财政需求，包括债务重组计划。根据该提议，希腊希望新的援助计划帮助其支付2015-2017年间到期的291.5亿欧元的债务。

这份由齐普拉斯签署的提案还要求延期现有的2450亿欧元的救援方案。但是，延伸和债务重组的要求遭到了欧元区财长的拒绝。持续数月的希腊债务谈判宣告破裂，当地时间6月28日，希腊国会表决通过了总理齐普拉斯的全民公投建议，将在7月5日由全民决定是否接受国际债权人要求希腊落实更多紧缩措施来换取援助的要求。当天晚上，齐普拉斯发表电视讲话，宣布希腊银行将在29日（周一）停止对外营业，并将实行资本管制，所有银行与证券交易所周一暂停营业。希腊成为继2013年塞浦路斯后，第二个宣布实施资本管制的欧元区国家。

据了解，资本管制包括：银行至少停业到7月6日；每人每天最高提取现60欧元；禁止银行转帐或向海外付款；禁止发放新的预付信用卡和借记卡；希腊资本管制令适用于海外银行在希腊的分支机构。

就在希腊政府发布资本管制令之后，市场对希腊发生债务违约的风险持续升温。

希腊不可避免的违约事实，将成为退欧导火索，市场对此的关注热度转移到本周的非农数据，何时加息，耶伦大妈这次是否一改以往腔调？"

技术面：

希腊终于被欧元叫停了，最后看公投了，德国不希望公投进行。我们先丢下希腊不谈，昨天日线再度收出和周一一样的阴线，再创新低1166.9，同时也收出企稳信号。4小时也一样出现做多信号。日内会有一波反弹。昨天月线收盘，收出小阴线，MA6拐头偏离布林中轨向下，7月可能是空头发挥攻击的时候。

今日观点：

综上所述，今日逢低做多，区间不大，只能做反弹看待。欧元或已见底，日内低多，英镑底部形成，低多是上选。

今日思路：

阻力位1187.15、1201.54；支撑位1170.76、1166.72、1152.5；

1、黄金1176.64不破做空，止损1182.1止盈1171.16、1166.9、1152.5；

2、黄金1171.16跌破做空，止损1176止盈1166.9、1152.5；

3、白银15.75不破做空，止损15.96止盈15.55、15.26；

4、加元1.2458企稳做多，止损1.2395止盈1.2488、1.2540；

5、澳元0.7716企稳做多，止损0.768止盈0.7818、0.7847；

6、日元122.9不破做空，止损123.89止盈122.36、121.93、120.24；

7、欧元1.1113企稳做多，止损1.0988止盈1.1237、1.13081.1557；

8、英镑1.5601企稳做多，止损1.5549止盈1.5845、1.5929、1.6012；

9、瑞郎0.9334企稳做多，止损0.9306止盈0.9394、0.9424、0.9454；

10、镑日191.84企稳做多，止损190.84止盈193.60、195.34、196.36；

11、欧日137.9不破做空，止损140.2止盈137.4、134.57、132.97；

12、美指95.66企稳做多，止损94.6止盈97.56、97.78；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差