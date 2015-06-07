2015-6-7华融金汇--------外汇黄金周结（2015.6.1—2015.6.5)及下周操作建议

【基本面回顾】

本周是一月一度的超级周，各种数据铺天盖地而来，让投资者目不暇接。数据的公布，必然伴随着市场行情的大幅震荡，其潜在的风险显而易见。本周最为亮丽的数据，最为市场所期待的数据，当属每月一度的美国非农就业数据。此前，市场预期美国5月份失业率维持在5.4%，非农就业人数增加22.7万，但是，本周五实际公布的数据中，虽然失业率上升至5.5%，但非农就业人数骤升至28万，大大好于预期的22.7万。如此靓丽的数据，使得市场对9月可能加息的预期大幅增加，数据一公布，美指大幅拉升，而相应的非美数据出现暴跌，而货币对中表现最为华丽的当属USD/JYP，可谓一飞冲天，当天涨幅达到150点左右。

【技术面分析及下周操作建议】

1. 美指——美元指数本周周图上收出了下影线很长的K线形态，预示着行情在下方出现了很强的买盘。从天图上可以看出，价格在周五一度冲高后小幅回落，目前价格收在96.33一带的阻力位附近。从技术面上来说，下周美指可能经过周初的调整，凭借短期上升趋势线的支撑，站上96.33的阻力位。下周的操作建议：周初等待行情的回调，等待美指站上96.33的阻力位后，再建立美元的多头或者非美的空头。

2.黄金——黄金在周五数据公布之后大幅下跌，最低探至1162一带，但是随后行情回调的幅度较大，收回到1171一带，说明黄金下方的买盘力量很强大。天图上，虽然行情突破了三角形调整的下边沿，但是1170-1174一带的水平阻力位却非常强劲，周五的行情未能坚决的收在这个区域一下，暗示黄金进一步的下跌存在一定的不确定性。下周操作建议：重点关注1170-1174一带的阻力位，等待下破此阻力位后再介入黄金空头，否则建议保持观望。

3.欧元——欧元走势几乎与美指相反，从天图上可以看到，周五欧元大跌之后向上反弹的幅度很大，目前行情受支撑于1.1056一带的关键支撑位置。下周操作建议：等待周初的行情调整，当行情突破1.1056一带的支撑位后，再介入空头，否则保持观望。





4.USD/JPY——美日货币对是上周表现最为靓丽的货币对，行情一度冲高至125.83一带，触及12年半来的高位。周K上连续第3周收出大阳线，可见上涨的动能之强劲。下周操作建议：保持多头思路，等待行情调整到125.00一带，介入多头。



