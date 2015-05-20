日元贬值“立功”了！日本第一季GDP创一年来最快增速

得益于企业增加支出并扩充库存，日本第一季度经济增速创一年来最快，超出预期水平。

日本内阁府周三(5月20日)公布的数据显示，日本第一季度国内生产总值(GDP)环比年率为增长2.4%，增幅高于预期的1.5%；去年第四季数据修正为增长1.1%。

相比，第一季度美国GDP成长年率仅为0.2%，欧元区为增长1.6%。

日本第一季GDP较前季增长0.6%，增幅同样高于路透调查中分析师预计的增长0.4%。

分析师指出，在日元贬值推升利润之际，日本大型出口企业出现加薪和支出增加的迹象。而在鼓励消费与帮助成本上升的小企业方面，日本政府仍有更多作为空间。

日本央行(BOJ)将在会议上仔细审查GDP数据。日本央行周五将结束为期两天的政策会议，外界广泛预期央行将维持刺激政策以及对经济的乐观评估不变。

自2012年12月日本首相安倍晋三(Shinzo Abe)上任以来，日元兑美元已经下跌约30%。

数据并显示，该季资本支出上升0.4%，不及预估的上升0.8%，但仍是四个季度以来首次增长。

企业投资回暖被视为激发经济持续增长和通胀的关键，因此最新的数据应会让决策者喘一口气。

三菱综合研究所(Mitsubishi Research Inst Inc)经济学家Akihiro Morishige表示：“未来数月日本经济或将维持稳健复苏态势，企业利润非常好，对资本支出起到了帮助。这对日本经济前景有利。”