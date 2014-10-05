美联储加息进程远落后于时间表

昨日美国圣路易斯联储主席詹姆斯-布拉德周四表示，美联储的第三轮债券购买计划对美国劳动力市场产生的积极作用超过了预期，这使得美联储更有必要加快上调利率。

布拉德说，美国经济的表现已经超出了美联储在2012年9月份时发布的经济预期的水平，当时所谓的量化宽松计划）正在被推出，在一个为商业会议准备的演讲稿中提到，政策利率正常化的进程仍远落后于美联储推出第三轮量化宽松时制定的时间表中的安排 。就算在明年第一季度加息，也已经落后于标准货币政策准则所要求的时间，所以他预测美联储在2015年第一季度会加息。

布拉德今年不是美联储政策制定委员会的投票成员但他表示，美国通货膨胀率水平将继续维持在略低于美联储政策制定委员会的2%的目标水平。

而美联储政策制定委员会将在下次政策会议中改变其利率前瞻指引的措辞。

自今年3月份以来，美联储政策制定委员会一致表示将在当前债券购买项目结束后一段时间继续维持非常规低利率政策。当前的债券购买计划将在本月结束。

但拉德认为需要进行调整，他不认为保持不变是正确的举措。虽然美国制造业部门的就业情况有好转，但不足以推动经济增长。他支持更分层监管体系，这将有助于社区银行的监管。随后他说，从贸易加权的基础上看，美元汇率其实没有没偏离过去十至十五年的平均水平，因此美元汇率的上涨对美国经济及货币政策的影响并没有想象中的那么严重。