前瞻李克强欧洲行五大看点

一次内容丰富的务实访问——专家前瞻李克强总理欧洲行五大看点

9月开始国务院总理李克强新将对欧洲部分国家进行访问，其中包括俄国，俄罗斯，意大利并出席第十届亚欧首脑会议。有专家认为，此次访问不仅会推进三国与中国关系以及亚欧合作，体现中国作为大国的责任感。

看点一：中德创新合作如何更进一步

中国国际问题研究院欧洲部主任崔洪建说，中德关系发展非常迅速，特别是创新合作的提出为两国关系发展注入了新的推动力。

德国在贸易投资和技术合作上市中国的重要合作伙伴。7月德国总理默尔克在访问中表示了与中国建立创新伙伴关系的意愿，在明年的中德合作年中 ，中国将作为合作伙伴参加汉诺威电子、信息和通信博览会。

外交学院外交学系副教授熊炜认为，中德在工业信息化、金融、航空航天等领域有创新合作的巨大潜力。

这作为李克强就任总理后第二次访德，将与德国总理默克尔共同主持第三轮中德政府磋商。中国前驻德国大使梅兆荣说中德双方都希望能更好发挥两国政府磋商机制的引领和指导作用，加速两方合作行动，让合作更有方向性和操作性。

看点二：中俄大项目合作有何新动作

访问俄罗斯期间，李克强将出席中俄总理第十九次定期会晤。作为两个关系非常友好的彼此最大的邻国，两个资源各异，经济互补，合作领域广泛，其中不乏大项目的合作 。比如能源，卫星导航，飞机的基础设施建设等是促进两国经贸合作的重要手段。其中能源的合作是最先展开的领域，与2014年五月签署的东线供气购销合同，是深化两国伙伴关系的重要成果。此次中俄总理定期会晤中，这也很可能是两国重点探讨的话题。

看点三：中欧合作如何整体推进

中国与意大利的伙伴关系以成功维持十周年。

中国人民大学欧盟研究中心主任王义桅认为，意大利制造业技术成熟，中国市场潜力巨大，中意利益汇合点日益增多，合作空间广阔。意大利对中国投资需求较大，有望成为中国基础设施走出去的重要合作伙伴。不过，意大利也需要在签证、市场准入等方面提供更多便利化措施。

中国通过深化与南欧地区投资、贸易合作，深挖中欧合作新潜力，是通过南欧门户进入欧洲腹地的重要战略决策。这也是南欧在海上丝绸之路中所发挥的独特作用。

此外，意大利从今年7月1日开始担任欧盟轮值主席国。“在中国对外关系的整体布局中，中欧关系不仅地位重要，而且内容丰富。今年是《中欧合作2020战略规划》实施第一年，预计此访中双方也会进一步探讨如何切实落实规划。”熊炜说。

看点四：为亚欧合作提供中国思路

访问期间，李克强将出席在米兰举行的第十届亚欧首脑会议，这是他就任总理后首次出席这一会议。创立于1996年的亚欧首脑会议，是亚洲和欧洲间唯一一个全方位、多层级的跨地区对话合作机制。

在今年6月意大利总理伦齐访华时，李克强曾表示，期待会议在全面规划、平衡推进亚欧政治、经贸、社会文化等领域合作，加强亚欧互联互通，共同构建亚欧大市场等方面取得积极成果，让亚欧人民分享合作与发展的“红利”。

“中国领导人一直都非常支持亚欧首脑会议，李克强总理可能会在与会期间发表重要讲话。”崔洪建说，把中国提出的“一带一路”构想和亚欧会议的未来发展联通起来将是本次会议的一大看点。

看点五：为世界粮食安全贡献中国力量

在世界粮食日到来之际，李克强将访问联合国粮农组织总部。中国对非传统安国际合作非常重视。在粮食，减贫等方面取得了巨大成绩，这对全球发展和减贫事业提供非常高贵的经验。

据统计，中国1990年至1992年的饥饿人口为2.721亿，占总人口的22.9%，而2011年至2013年的饥饿人口减少到1.58亿，下降到占总人口的11.4%。中国仅依靠9%的可耕地和6%的洁净水养活了世界20%的人口。

中国作为大国示范效应明显，中国的成就必将对其他各国带来启发和鼓励，为世界抗击饥饿注入新的活力。