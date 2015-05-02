【COMEX期金收盘】FED加息预期下挫投资者信心 黄金受压继续下行

美国周五公布的最新经济数据参差不齐，但投资者仍预期美联储或今年加息，美元承压依然上行，黄金受压下滑。

Comex6月期金周五(5月1日)下跌7.90美元，跌幅0.67%，报1177.25美元/盎司。

国际现货黄金周五小幅下跌，亚市开盘后基本持稳，保持在1182美元价位左右，北美开盘后，黄金急剧下跌约10美元，刷新日内低点1170.20美元/盎司，因投资者对黄金跌破1200美元关口表示失望以及预期美联储未来不久将加息削弱了投资者的信心。

联邦公开市场委员会(FOMC)会议声明基调整体没有变化，声明指出虽然1季度经济增速放缓，但认为这是受暂时性因素影响。美联储官员重申，加息前需要对通胀有“合理信心”，经济增长风险与就业前景接近平衡，通胀率将在中期升至2%目标，但是声明未提及升息事宜。

国际现货黄金周五开于1183.70，最高触及1207.00，最低下探1170.20，收于1178.30，下跌5.40美元，跌幅0.46%。

基本面利好因素：

1.美国商务部周三公布的数据显示，美国2015年1季度GDP年率初值仅增长0.2%，远不及预期值增长1.0%。

2.美国1季度经济数据持续疲软，2季度数据开局不利，最新的FOMC政策声明承认1季度经济增长放缓，但认为这主要受暂时性因素影响。市场预期美联储加息可能延迟。

3.周二公布的数据显示，美国4月谘商会消费者信心指数自前值101.3回落至95.2，预期101.6；美国4月里奇蒙德联储制造业指数自前值-8回落至-3，预期-2。

4.周一公布的美国4月Markit服务业采购经理人指数初值自前值59.2回落至57.8，预期58.8；美国4月Markit综合采购经理人指数初值由前值59.2回落至57.4。美国4月达拉斯联储制造业活动指数维持疲软，录得-16.0，预期-12，前值-17.4。

基本面利空因素：

1.周五发布的美国经济数据良莠不齐，美元展现韧性反弹。美元/日元周五触及两周高位，兑一篮子主要货币亦从两个月低点上升，因有迹象表明，美国经济在近期的疲软之后或开始企稳。

2.美国劳工部周四公布的数据显示，上周（4月25日当周）初请失业金人数下跌至26.2万，好于市场预期29万，创2000年4月15日以来最低。

3.上个月美国消费支出增长0.4%，高于2月份的上涨0.2%，而芝加哥4月采购管理指数也高于预期。

4.周四公布的数据还显示，美国3月PCE物价指数年率仅升0.3%，升幅连续第35个月低于美联储2%的通胀率目标；核心个人消费支出物价指数年率增长1.3%，稍低于预期值和前值1.4%。

5.FOMC货币政策声明或维持不变，暗示美联储将在今年稍晚加息。而原油近期企稳反弹提升了通胀预期，这支持美联储年内加息。

6.希腊重组谈判团队，市场对希腊的担忧缓和，即便债权人和希腊不能在4月30日前达成协议，磋商可以延期；希腊持有的现金可以维持到6月份。

后市展望：

加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)贵金属业务主管Simon Weeks指出：“联邦公开市场委员会(Federal Open Market Committee)仍有影响——尽管美国经济复苏有“打嗝”，但肯定的是，利率将会上升，因此黄金仍在苦苦挣扎.目前仍在1175美元附近盘整，但应该会降至1150美元。”

Julius Baer的分析师Carsten Menke称：“短期内，我们几乎看不到黄金得到基本面的有利支持，所以尽管美联储的行动有可能延缓，但是投资人并没有急着转战金市。”巴克莱分析师称：“我们预期金价在美联储紧缩货币周期之时会保持在目前的水平，1230美元/盎司中90%的总成本和1000美元/盎司中的现金成本为金价筑底。”他们还补充到，交易所交易产品双向流通均非常缓慢，这表示投资者对黄金的投资兴趣减弱。