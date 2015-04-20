美国2014年黄金产量下滑 两大行业巨头成拖油瓶

美国地质调查局(USGS)近日在报告中称，2014年12月美国黄金产量环比大增10%，至19000千克。然而，该数据较2013年同期却下跌6%。

USGS数据显示，去年12月美国黄金日均产量在614千克，11月日均产量在575千克，2014年全年日均产量在582千克。

同时，2014年美国初步黄金年产量共计212000千克，较2013年下降8%。

USGS表示，绝大多数黄金产量下滑与行业两大巨头——巴里克黄金公司(Barrick Gold Corp)以纽蒙特矿业公司(Newmont Mining Corp)在内华达州的运作平台有关。

数据显示，2014年巴里克Cortez平台的黄金产量同比大跌33%，因铁矿石金品位下降。纽蒙特方面，排除该公司2013年2月出售的Midas矿山产量，2014年其位于内华达州的平台产量同比下跌13%。

不过，USGS指出，黄金产量下滑部分被力拓集团(Rio Tinto)旗下宾汉峡谷铜矿(Bingham Canyon)的产量所抵消。数据显示，2014年宾汉峡谷铜矿共产出8080千克黄金，同比增加26%。

此外，巴里克黄金公司旗下位于内华达州Bald Mountain矿山2014年的黄金产量亦同比增长超过70%。