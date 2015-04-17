股指期货五周年市场运行平稳 功能逐步发挥

截至2015年3月底，市场安全平稳运行1201个交易日，顺利交割59个合约，累计开户23万户，累计成交6.93亿手，累计成交额达552.79万亿元，2014年在全球股指期货中成交量排名第四位.

2010年4月16日，沪深300股指期货正式挂牌交易。上市以来市场总体运行平稳，交易秩序良好，对证券市场的积极功能逐步发挥。主要呈现以下特点：

（一）开户数稳步增加，实际参与交易户保持稳定

截至2014年12月31日，股指期货市场客户数207819户，其中自然人197169户，一般法人4111户，特殊法人6539户，法人开户比例逐渐上升。实际参与股指期货交易的客户数保持稳定，尤其在2014年四季度股市快速上涨的情况下，没有出现实际参与交易人数激增情况。以去年11、12月为例，日均参与交易客户数和隔夜持仓客户数分别为33968个和19247个，比之前两个月（9、10月）的29589个和19091个分别上升14.80%和0.82%；比本轮上涨行情启动时两个月（7、8月）的28896和19449分别上升17.55%和下降1.04%。没有出现散户大量涌入股指期货市场的情况。

（二）市场交投适度活跃

截止2014年12月31日，累计1144个交易日，沪深300股指期货成交6.11亿手（单边），累计成交金额464.52万亿元，日均成交53.43万手，日均成交金额4060亿元。

在过去的2014年，沪深300成交量2.2亿手，成交金额163.1万亿元，同比上年增加14.2%和15.9%。日均成交88.43万手，日均成交金额6659亿元，比上年增加9.2%、12.6%。从单个产品的交易量和成交金额来看，沪深300股指期货已经是全球第四大和第二大股指期货产品。

（三）运行质量不断改善

市场成熟度逐步提高。上市至今，沪深300股指期货与现货高度拟合，价格相关性高达99.9%，收益率相关性也达到94.5%，基差率处于1%以内的交易日占96.1%。持仓规模放大，成交持仓比持续下降，从2010年上市初期的26.68下降到2014年12月的7.08左右，逐步向境外成熟市场水平靠拢。2014年日均持仓量16.42万手，12月15日创出24.9万手的历史新高。交割日合约价格始终围绕交割结算价微幅波动，走势平稳，交割顺利，没有出现对到期交割合约的炒作。

（四）市场运行规范有序

严格实施投资者适当性制度，积极采取包括持仓规模、大户报告等风控制度，投资者交易行为规范、理性，没有发生一起会员结算风险、市场操纵等事件，也没有投资者上访。五年市场运行实践表明，股指期货市场防范风险控制措施完备有效，市场风险点“看的见，说得清，管得住”，可以牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（五）市场功能逐步深化

股指期货对股票市场的良性作用日益显现。一是提高股市内在稳定性，股市波动率显著降低。股指期货上市前后对比来看，市场涨跌超过2%的天数分别下降了52%和59%，将股指期货上市前与沪深300成分股波动率、盈利能力、所属行业等相似的非沪深300上市公司构成一个参照系，然后对比股指期货上市后其波动率与沪深300成分股的波动率，发现股市波动率下降了11%，股市系统风险明显下降，单边市特征显著改善。二是增强了投资者持股信心。股指期货上市以来，虽然股市持续震荡下跌，但证券公司权益类证券投资规模始终稳定在1300亿左右。三是吸引和推动各类机构长期资金入市。截至2014年12月31日，挂钩沪深300的指数产品目前有40多只，基金规模近1500亿；投资股指期货的理财产品近800只，资产规模1150多亿。证券、基金、信托、保险、QFII、私募基金和期货公司资管等七大类特殊法人机构已获准参与股指期货交易。四是弘扬了价值投资的理念。沪深300指数换手率由股指期货上市前一年的609.2%下降到最近一年的93.5%，降幅达到84.7%。五是加快机构产品创新和业务创新。证券公司、期货公司、部分私募基金利用股指期货对冲手段，设计基于保本、套利、流动性管理和绝对收益策略的理财产品，广大中小投资者通过机构间接参与并分享股指期货带来的制度创新红利。

从股指期货运行以来的实际情况看，沪深300股指期货到期交割合约持仓平均占比不足3%，现货市场运行与一般交易日没有明显差别，市场涨跌、波动和成交情况如常，没有出现“到期日效应”，跨市场投资者的交易行为相对非交割日没有明显变化，交割日指数涨跌幅绝对值的波动率为0.85%，小于非交割日周五和一般交易日的波动率。