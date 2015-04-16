美数据疲弱拖累美元 油价走强支撑加元和卢布

周三(4月15日)美元指数下滑，此前美国公布的经济数据疲弱，美联储近10年来首次升息的时机不明朗，带动交易商购回欧元，抛售美元。美元指数尾盘跌0.38%，报98.355，盘中触及近一周低点98.216。

美元指数连跌第二个交易日，因数据显示3月美国工业生产录得逾两年半来最大月降幅，部分因油气井钻探活动骤降，凸显油价下跌和美元走强给经济造成的负面影响。且纽约联储公布的数据显示，4月纽约州制造业指数从3月的6.90降至-1.19，为去年12月以来首次出现负值。

富国证券汇市策略师Eric Viloria表示，“近期美国经济数据转弱可能令市场推迟对美联储首次升息时机的预期。”

分析师表示，汇市交易商已经变得对美国经济数据高度敏感，因这会提供美联储何时可能开始升息的线索。美联储升息预计将带动投资资金流入美国，从而提振美元。

欧元兑美元早盘下滑，之后逐步反弹，尽管欧洲央行重申温和的货币政策立场。

Merk Investments总裁兼投资长Axel Merk表示，周三走势显示交易商对部分欧元空头获利了结。

欧元兑美元纽约尾盘升0.18%，报1.06755，稍早触及1.07030的日高。尽管今日上涨，但欧元未能突破周二日高1.07080美元。

美元兑日元尾盘下跌0.15%，报119.20，盘中触及一周半最低的118.790。

美元兑瑞郎跌0.72%，报0.96550，稍早曾跌至0.96365的一周低点。

美国官方库存报告显示，原油库存增幅放缓，油价受到支撑，而油价走高支撑加元和俄罗斯卢布走高。

油价周三上涨，美国原油跳涨近6%至今年最高，此前美国政府数据显示上周美国原油库存增幅小于市场预期。除此之外，国际能源署IEA预计原油需求上升；伊朗核谈判不确定性均支撑油价。

油价走高支撑卢布走强。 美元兑俄罗斯卢布首次跌破50关口，创2014年11月份以来新低。

美元兑加元亦跌至近三个月低位，除了油价走强支撑加元，美元走软打压外。加拿大央行最新的利率决议偏鹰派也支撑加元。加拿大央行在决议声明中上调了GDP预期和通胀预期。

美元兑加元报1.2300，日跌1.5%，加元日内大涨180余点。