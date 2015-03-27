美元指数下行 非美货币延续反弹

强势美元对于美国经济究竟会产生何种影响？投资者不应仅听美联储官员的“一面之词”，而应该更多的关注美国经济数据。尽管本周多名美联储高官试图淡化美元升值的负面影响，但最新出炉的重量级经济数据——耐用品订单明显反映出强势美元已深深刺痛了美国经济的“脆弱神经”。

美国数据意外疲弱

美国商务部本周公布的2月份耐用品订单数据意外下降，该数据不佳主要是受到强势美元和全球需求疲软的压制。事实上，鉴于耐用品订单表现疲弱，市场纷纷下调美国第一季度国内生产总值的预估，围绕经济前景的忧虑再度升温，在通胀本已低迷的情况下，美联储更有可能推迟加息，这对美元而言无疑是坏消息。

美国2月耐用品订单意外下跌，表明在全球经济趋缓的大背景下，美国企业的支出愈加谨慎，可能在一定程度上影响经济复苏。美国商务部还在报告中称，作为衡量企业未来企业投资的“晴雨表”，美国2月扣除飞机非国防资本货物耐用品订单月率下跌2.4%，连续6个月走低。数据还显示，美国2月扣除飞机非国防资本货物出货月率增长0.2%。该指标通常是被用来计算GDP的。据本月的一份调查报告显示，美国企业投资的反弹将提振经济复苏。市场人士预期美国一季度经济增速为2.2%。此前美国商务部曾在一份报告中称，美国去年四季度企业设备支出年化季率增长0.9%，创2014年一季度以来的最低。美国四季度GDP终值报告将在本周五晚间公布。我们看到，此次耐用品订单大幅不及预期，国防及民用飞机的订单降幅较大，大宗商品需求下降，表明在全球经济增速走低的背景下，美国企业对支出变得更为谨慎，开始持观望态度，这或进一步抑制美国企业的出口销售，从而对GDP增长造成冲击。

美元指数持续下行挑战趋势线支撑。从日线图上看，价格自高位回落，但上升趋势线和均线系统的依托作用完好，美元指数整体的涨势仍在延续。4小时图MACD显示空头动能仍然略占优势，在跌破趋势线之前，下跌空间相对有限。短线的下行力度有所减弱，美元指数面临一定的反弹需求，但最终选择向下突破继续下调的概率偏大。

英国升息恐再延后

英国2月通胀意外骤降至零，创下1989年有记录以来的最低水平。这份报告，再加上英国央行官员的言论，英国恐在未来一段时间内陷入低通胀的状态，升息的时间将再次延后。

英国统计局本周公布的数据显示，英国2月消费者物价指数年率持平，预期增长0.1%，前值增长0.3%。英国统计局在报告中称，如果按照历史数据来看，英国2月通胀已经创下1960年以来的最低水平。英国2月通胀意外骤降，主要压力来自于食品、非酒精性饮料、家具以及电脑设备。从分项指标看，英国2月食品和饮料物价指数年率暴跌3.3%。与此同时，油价下跌也影响了通胀。英国央行决策者已经发表言论称，通胀的持续暴跌主要来自于临时性因素的拖累——尤其是油价的暴跌，英国央行行长卡尼早前曾称，预计未来几个月英国的通胀将跌至负值区间。物价的疲软，则意味着英国央行在升息方面几乎没有压力。卡尼同时还指出，能源成本暴跌所带来的影响，在今年年底将会逐步消退，通胀在2016年将加速走高。然而英国央行首席经济学家霍尔丹则发出警告称，物价低增长的风险将持续，利率上升或者下降的几率大致相当。但这一观点并没有得到行长卡尼的认可。本周五下午，霍尔丹还将在阿姆斯特丹发表讲话，我们会进一步观察他的最新观点。

日元短线走强

日本央行副行长岩田规久男本周表示，按照日本央行之前的规定，以两年的期限完全实现2%的通胀率有些困难，因油价大跌以及消费支出减少，同时继去年赋税调高后，消费支出比预想的要少得多。但是他也强调，随着实际工资上升以及经济复苏进一步向小企业和偏远地区扩展，通胀率有望在4月开始的财年或该财年前后触及2%。

目前许多分析师都对日本央行在两年内实现通胀目标表示怀疑。日本央行宣称，无需改变央行“在大约两年内尽早地”达成2%通胀目标的承诺，因为承诺本身也具有改变通胀预期的效果。我们感觉，日本央行可能会响应政府呼吁，维持超宽松货币政策支撑经济，因此将来退出大规模刺激计划的时间可能会推迟。不过对于上述忧虑，岩田规久男则不以为然，他认为政府财政不会因为大规模货币宽松政策而放松。另外，日本央行行长黑田东彦本周称，缩减资产购买是结束该行大规模刺激举措的一个选项。但他再次强调，现在讨论结束量化宽松的时间、方法和手段还为时尚早。针对日本央行大举购买将导致公债市场流动性干涸的批评，黑田东彦称低波动性有助于刺激经济活动。短线日元受到这些言论的提振而走强，但想要真正转势，还需要继续挑战116.00一线下方的支撑。