“灰姑娘”的八大理财经：不耍心机要有脑子

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《灰姑娘》和大白一样，也在短时间内就席卷了票房。虽然还是以前的故事，善良的姑娘最后遇到霸道总裁，化身为女王，过上了幸福快乐的生活。有人说是这样的故事“玛丽苏”，也有人说灰姑娘的一切都是“心机婊”，不过在这个啥都要怀疑，都要喷的年代，这样的争议并不改变《灰姑娘》励志的本质，嘉丰瑞德理财师认为，不论如何，灰姑娘身上有很多值得人称道的品质：她相信爱情、积极改变、信守诺言、温暖善良，幸福找上这样的姑娘，不是很正常吗？灰姑娘变女王是很多少女的梦想，你可以做这样的梦，但是也要做很多努力，在理财上，我们也要如此下功夫。
一、认清自己的现状，不要怨天尤人
灰姑娘之所以为灰姑娘，是因为其出生的起点低，不过这不算什么，邓文迪、梁洛施出身都不是名门，她们首先都认识到自己的现状并不是自己满意的，想要改变，才有了后来一系列的“进化”举动。都说光脚的不怕穿鞋的，有时候出身过高反而容易患得患失，灰姑娘就这一点看来，有着不少先天优势。
二、先设定一个长远目标，明白自己内心深处想要什么
就拿凤姐来说吧，她的目标就是移民出国，过上和过去完全脱离的生活；芙蓉姐姐想火，想要变美，现在看来，她们都做到了，而且是在公众面前全程“直播”。她们属于定位很清楚的人，为了这些长远目标，作了很多牺牲，正如魔法少女小圆中说的，追求“奇迹”的过程必然伴随着牺牲，没有奇迹是白白产生的，超常的流言蜚语和争议就是看得见的牺牲，更多的牺牲只是我们没有看到。
三、将这个长期的目标分解成几个阶段
不知道什么时候看过一部偶像剧，里面一个灰姑娘一样的女配角为了神一样的暗恋对象制定了十年的蜕变计划，最终拥有了与他匹配的学历和工作，也顺利抱得男神归。其实远期目标都是从近期开始的。什么目标都离不开钱。比如说想当上女CEO的就必须努力积累第一桶金，吃透某一个行业的相关知识、以及具备即使创业失败也可以产生固定收入的工作能力等。
四、制定最近目标的实现方案和理财计划
漂亮的姑娘小初想要做最出色的形象设计师，开一家时尚设计的品牌店。首先她开始了本金积累的计划，虽然每个月拿出一万元的月收入对这个没工作多久的新人来说有点累，但是也足以让她在一年后积累到不少的投资本金。另外，小初长期持有某家健身俱乐部的VIP卡，常年健身保持好的身材。最重要的事，她一直在接触很多相关的行业：她是一家舞蹈馆的肚皮舞教练，也是知名的形象设计师的得意弟子，这些年她既在积累人脉，也在提升自我。
五、调整自己的进度，可以偶尔偏离轨道，但不能相差太大
想当记者的，可以先去写文章；想做投行的可以先去银行，这些都没有问题，但是想做厨师的如果你现在还在做模特，就要考虑一下可以转行了，至少往自己所想要的方向靠拢。可以偶尔偏离轨道，但是不能相差太远。
六、培养一项或几项特长
想要当“女王”，只窝在自己的世界里可不行，会变成“专家”或者是nerd，却不能像灰姑娘一样华丽转身。嘉丰瑞德理财师认为，做女人，一定要美，这是上天赐予我们的权利。所谓女王，就是活出自我，掌控全局。上文提到的小初姑娘，由于其收入较高，在一两年后就将投资领域伸向了更广阔的天地，她意识到股市是市场资金的热点去处，而定增又是非常抢手的一块，于是参与了嘉丰瑞德-优选定增基金，以一个较小的资金就能参与大机构才能够参与的定增项目。谁都没有想到，一个热爱时尚的姑娘会对投资领域有着这么深刻的研究，而金融投资又是一项非常实用的特长。不过不论你的特长是什么，找到新的出路总是没错的，多一项特长就是多一份竞争力。
七、设计几个“招牌动作”
如果一个女人举手投足之间都能够散发魅力，那就是女神了。其实世上本没有女汉子或者是女神，有汉子气质的女神也可以是女汉子，优雅大方的大姐大也可以是女神。我们要做到在汉子和女神之间自由地切换，散发不同的魅力，谁说能够当女王的灰姑娘没有这种up and down的能力？为了自己，我们也要有上得厅堂入得厨房的能力，至于用不用，看我们高兴。谁说对着镜子练习微笑是演员的专属？谁说“低头之间一水的温柔”必须浑然天成？乃易腐！
八、持之以恒，不怕流言，不气馁
想想凤姐，想想邓文迪。灰姑娘在做苦力的时候没有放弃，在丢失了水晶鞋的时候没有怀疑王子不会找到她。她不辜负信念，信念也不会辜负她。最后，嘉丰瑞德还有一句话：许多奇迹，只有相信才会存在。
一、认清自己的现状，不要怨天尤人
灰姑娘之所以为灰姑娘，是因为其出生的起点低，不过这不算什么，邓文迪、梁洛施出身都不是名门，她们首先都认识到自己的现状并不是自己满意的，想要改变，才有了后来一系列的“进化”举动。都说光脚的不怕穿鞋的，有时候出身过高反而容易患得患失，灰姑娘就这一点看来，有着不少先天优势。
二、先设定一个长远目标，明白自己内心深处想要什么
就拿凤姐来说吧，她的目标就是移民出国，过上和过去完全脱离的生活；芙蓉姐姐想火，想要变美，现在看来，她们都做到了，而且是在公众面前全程“直播”。她们属于定位很清楚的人，为了这些长远目标，作了很多牺牲，正如魔法少女小圆中说的，追求“奇迹”的过程必然伴随着牺牲，没有奇迹是白白产生的，超常的流言蜚语和争议就是看得见的牺牲，更多的牺牲只是我们没有看到。
三、将这个长期的目标分解成几个阶段
不知道什么时候看过一部偶像剧，里面一个灰姑娘一样的女配角为了神一样的暗恋对象制定了十年的蜕变计划，最终拥有了与他匹配的学历和工作，也顺利抱得男神归。其实远期目标都是从近期开始的。什么目标都离不开钱。比如说想当上女CEO的就必须努力积累第一桶金，吃透某一个行业的相关知识、以及具备即使创业失败也可以产生固定收入的工作能力等。
四、制定最近目标的实现方案和理财计划
漂亮的姑娘小初想要做最出色的形象设计师，开一家时尚设计的品牌店。首先她开始了本金积累的计划，虽然每个月拿出一万元的月收入对这个没工作多久的新人来说有点累，但是也足以让她在一年后积累到不少的投资本金。另外，小初长期持有某家健身俱乐部的VIP卡，常年健身保持好的身材。最重要的事，她一直在接触很多相关的行业：她是一家舞蹈馆的肚皮舞教练，也是知名的形象设计师的得意弟子，这些年她既在积累人脉，也在提升自我。
五、调整自己的进度，可以偶尔偏离轨道，但不能相差太大
想当记者的，可以先去写文章；想做投行的可以先去银行，这些都没有问题，但是想做厨师的如果你现在还在做模特，就要考虑一下可以转行了，至少往自己所想要的方向靠拢。可以偶尔偏离轨道，但是不能相差太远。
六、培养一项或几项特长
想要当“女王”，只窝在自己的世界里可不行，会变成“专家”或者是nerd，却不能像灰姑娘一样华丽转身。嘉丰瑞德理财师认为，做女人，一定要美，这是上天赐予我们的权利。所谓女王，就是活出自我，掌控全局。上文提到的小初姑娘，由于其收入较高，在一两年后就将投资领域伸向了更广阔的天地，她意识到股市是市场资金的热点去处，而定增又是非常抢手的一块，于是参与了嘉丰瑞德-优选定增基金，以一个较小的资金就能参与大机构才能够参与的定增项目。谁都没有想到，一个热爱时尚的姑娘会对投资领域有着这么深刻的研究，而金融投资又是一项非常实用的特长。不过不论你的特长是什么，找到新的出路总是没错的，多一项特长就是多一份竞争力。
七、设计几个“招牌动作”
如果一个女人举手投足之间都能够散发魅力，那就是女神了。其实世上本没有女汉子或者是女神，有汉子气质的女神也可以是女汉子，优雅大方的大姐大也可以是女神。我们要做到在汉子和女神之间自由地切换，散发不同的魅力，谁说能够当女王的灰姑娘没有这种up and down的能力？为了自己，我们也要有上得厅堂入得厨房的能力，至于用不用，看我们高兴。谁说对着镜子练习微笑是演员的专属？谁说“低头之间一水的温柔”必须浑然天成？乃易腐！
八、持之以恒，不怕流言，不气馁
想想凤姐，想想邓文迪。灰姑娘在做苦力的时候没有放弃，在丢失了水晶鞋的时候没有怀疑王子不会找到她。她不辜负信念，信念也不会辜负她。最后，嘉丰瑞德还有一句话：许多奇迹，只有相信才会存在。