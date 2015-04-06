欧洲对伊朗市场跃跃欲试

伊核问题各方2日晚在瑞士洛桑达成框架协议，这为6月底前达成最终全面解决方案打下了基础。洛桑谈判取得成果，标志着伊核问题的解决取得实质性进展。洛桑协议的达成让欧洲经济界松了一口气，与石油、天然气相关的能源企业开始对伊朗市场跃跃欲试。目前，要与伊朗做生意障碍尤在，解除裁制只是一个可以预见的前景。他们相信，一旦解除对伊制裁，伊朗这个有着巨大石油和天然气储量的国家将为它们带来可观的经济合同。

自1979年以来，美国就开始对伊朗实行制裁。2006年，联合国安理会通过决议，决定对伊朗实行一系列制裁措施，包括与其核计划和弹道导弹项目有关的禁运，冻结伊朗资产，监督相关人员出国旅行等。此后，欧盟大型石油公司开始逐步撤离伊朗。2008年，最后一家欧洲石油公司——法国道达尔石油公司撤出伊朗。

欧洲能源企业的巨大商机

如今，对于西方能源公司来说，取消对伊制裁意味着巨大商机。伊朗尽管受到制裁，但仍然是石油输出国组织（欧佩克）的第五大石油生产国。据总部设在维也纳的欧佩克组织数据，2014年伊朗仍平均日产石油281万桶，出口110万桶。另外，伊朗是排在俄罗斯之后的、拥有世界第二大天然气储量的国家，两种重要能源资源储量均排在世界前列，对于欧洲能源大公司来说，这一点尤为重要。

分析人士指出，如果下一步伊核问题谈判顺利，西方能源公司很可能在几个月之后就进入伊朗。目前，它们唯一需要等待的就是，到今年6月30日前，国际社会与伊朗就一些具体细节和技术问题最终达成何种协议。

有欧洲专家认为，对伊制裁解除后，伊朗将大量释放其石油产能。目前，伊朗石油产能还远没有达到顶峰。2012年，尽管受到制裁，伊朗石油日产量仍曾达到360万桶。由于伊朗长期无法获得先进的技术和设备，石油产能一直开工不足。伊朗要想进一步提升石油产量，关键要看其能否获得先进的开采和炼油设备。

伊朗领导人在去年的达沃斯论坛上呼吁西方对伊朗能源领域进行投资。伊朗暗示，如果经济制裁取消，伊朗将大量引入西方技术领先的石油公司。由于美国企业长期缺席伊朗，伊朗将主要目标锁定在欧洲先进的能源企业，并积极研究制定与欧洲能源企业相适应的合作计划。

欧伊经济界已经预热

作为欧洲的经济龙头，德国经济企业界对解除对伊经济制裁表示欢迎。德国联邦发展援助部部长米勒强调，解除对伊制裁对德国扩大与伊朗的经济关系很有利。他说，德国与伊朗传统上有着良好的经济合作关系，这种关系将很快得到扩大，这将为德国的能源、汽车、机械制造等行业带来巨大商机。

德国联盟党副主席福克斯向《法兰克福汇报》表示，为了尽量释放这种潜能，欧盟和美国应尽快推动解除对伊裁制。他说，伊朗有巨大的能源储量，因此它将有足够的资金购买急需的机械、生产装备和相应的消费品。他提出，伊朗为欧洲提供能源可以减少欧洲对俄罗斯的能源依赖。

实际上，在过去的一年，以德国为首的欧洲经济界与伊朗的经济联系已经悄然预热。德国外贸协会统计的资料显示，2014年德伊之间的商品贸易额已经上升到26.8亿欧元，虽然这与2010年47.1亿欧元的峰值有距离，但是与2013年相比，德国对伊朗的出口已经猛增了30%，表现出上升势头。出口货物排在前几位的主要是机械、医药产品、化工产品和电器设备。