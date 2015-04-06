阿联酋以创始成员国身份正式加入亚投行

据阿联酋国家通讯社5日报道，阿联酋已正式作为创始成员国加入亚洲基础设施投资银行(亚投行)。

据悉，阿联酋于3月20日正式提出申请，后经现有意向创始成员国一致同意，正式成为亚投行第34个意向创始成员国。

阿通社当天援引阿联酋国务部长贾比尔的话说，阿联酋领导人重视阿中战略友好关系，两国在促进和帮助发展中国家基础设施建设方面抱有共同意愿。他表示，相信亚投行将在促进发展、尤其是基建领域发挥重要作用。

鉴于亚投行的目标和业务内容与阿布扎比发展基金相似，阿联酋政府已指定该基金负责与亚投行管理机构进行协调。阿布扎比发展基金成立于1971年，旨在向发展中国家提供发展项目贷款。

据中国财政部国际财金合作司介绍，在阿联酋正式加入前，亚投行意向创始成员国为33个，包括孟加拉国、文莱、柬埔寨、中国、法国、德国、印度、印度尼西亚、意大利、约旦、哈萨克斯坦、科威特、老挝、卢森堡、马尔代夫、马来西亚、蒙古国、缅甸、尼泊尔、新西兰、阿曼、巴基斯坦、菲律宾、卡塔尔、沙特阿拉伯、新加坡、斯里兰卡、瑞士、塔吉克斯坦、泰国、英国、乌兹别克斯坦和越南。

今年3月31日是亚投行接收新意向创始成员国申请的截止日期，之后需要两周时间征求各意向创始成员国的意见。因此，意向创始成员国数量最早4月15日才能确定。3月31日之前未能申请加入的国家今后仍可以作为普通成员加入亚投行。