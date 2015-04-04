A股中的奇葩：市场更喜欢业绩差的公司？

长期以来，A股市场有一种奇怪的审美观和偏好，喜欢炒作绩差股以及公司治理有问题的股票，按常理来说这类股票应该是风险比较大的，完全可能让投资者血本无归的，难道因为一些投资者就是喜欢刺激胜于盈利吗？我们通过对历史的数据做些统计，期望了解市场参与者在这些股票上的整体收益情况究竟如何呢？

为了具体量化研究这个问题，我们用被警示股票(含ST及*ST)作为业绩差的公司的代表；用被交易所及证监会等谴责过的股票作为坏公司的代表，然后分别用全市场符合条件的股票构建了两个虚拟指数：ST股票指数和被谴责股指数，以便从整体上对两类股票的收益进行统计。

其中被警示股票指数的样本采用所有被ST或者*ST的公司，从被警示开始进入指数，摘帽后剔除出指数，指数内成分股权重采用流通市值加权法。被谴责股票指数样本则采用市场上所有被交易所、证监会及其他相关机构谴责过或处罚过的公司，从被谴责或处罚开始进入指数。

指数内成分股权重也采用流通市值加权法。此外我们用市场上主流的综合指数比如中证全指、沪深300、上证综指等作为比较基准，比较全面的反映A股市场整体的涨跌和损益情况。

统计结果令人瞠目结舌，从2007年1月1日到2015年3月20日的八年间，ST股票指数累计收益竟然高达800%，而被谴责股指数期间累计收益率也有182%。同期中证全A指数收益为170%，沪深300为91%，上证综指35%。ST股票指数和被谴责股票指数均显著跑赢市场，尤其是ST股票指数超额收益巨大，即使分年度来看ST股票指数在绝大部分年份都显著跑赢市场指数。

比如在行情比较好的2007年和2009年，ST股票的收益分别达到了215%和166%，远超大盘指数；而在行情比较差的2008、2010年及2011年ST股票指数-61%、11%、-22%，基本超越了大盘或基本与大盘相差无几；2015年以来ST股票取得了49%的累计收益，也远超市场上各主流指数。

从上述统计可以看出来，A股市场的差公司和坏公司的股票收益超额显著绝非个别时期的偶然特征，是A股市场的一个长期现象。这个统计结果很好地说明了A股投资者喜爱炒差炒烂公司的理由。

从盈利的角度看，投资者炒差、炒坏其实反而是一个聪明的选择，无怪乎一些著名的“牛散”长期喜欢在ST股中蛰伏。不过这个结论却令人唏嘘，绩差公司为什么受追捧？

很多投资者潜伏在这种股票里坐等公司重组，原因不外乎公司上市管制太多，股票供应一直不足导致壳资源的价值不菲，缺乏严格退市制度和市场化的上市公司破产制度，同时对借壳重组等又过于宽松导致的，当然和市场炒作文化也息息相关。

所以我们的资本市场的现状显然有违市场进行资源有效配置的初衷，同时也很难真正培养起价值投资的理念。当然，我们很欣慰地看到注册制越来越临近，更加市场化的制度和机制或许能够逐步根治A股市场的这些弊病。