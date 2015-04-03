油价或走出反弹趋势 巴菲特却卖空了！

据市场观察报道，现阶段越来越多声音称是时候重新关注石油问题了，而此前一交易日油价暴涨5%，更是让投资者开始看多投资原油相关标的机会。

美国CNBC财经频道的主持人吉姆•克拉姆（Jim Cramer）表示：“当前国际油价形势改变很明显，甚至在朝着更好的方向发展。市面上对石油公司的所持的‘极度低迷’态度已经遭到股价反弹的事实的侧击。”克拉姆此前还曾与石油相关企业的高管进行会谈，高管表达原意为：原油价格即便处于最低40美元每桶，石油的需求仍然不会下降。

根据统计额度销售数据显示，过去八周原油产量首次出现下滑，德国商业银行（Commerzbank）分析师表示，自今年年初，钻井开采活动有所减少，可从下滑的产量数据中得到直观反映。目前依然存在着供给过多的问题，似乎短期不会消失，因此，接下来几周将对美国石油产量是否衰退趋势仍保持观望。

《华尔街日报》的MoneyBeat对系列投资银行进行了调查统计，并对美国西德克萨斯轻质原油（WTI）年底价格作出了预测，预估价格为每桶52美元到84美元之间。而美林证券日前预计，大宗商品市场脱离熊市的反弹将在第二季度开启，美元强势行情也将走弱。

而享誉世界的投资大亨，沃伦-巴菲特（Warren Buffett）则在去年第四季度清空了石油库存。

难道真的应了“圣人千虑，必有一失”的古话？据悉，去年晚些时候，沃伦-巴菲特的伯克希尔-哈萨韦公司先后出售了近40亿美元埃克森-美孚公司股份，减持了康菲石油公司股份，减持一家石油及天然气钻井设备制造商的股份。一系列减持举措可理解为巴菲特大师也对石油价格崩溃表示承受不起。

有投资者称，拥有公认的傲人一生投资业绩的巴菲特对于原油等商品的判断却不是正确的。至少，康菲石油的股票却是让巴老花损失了数亿美元。

市场分析人士表示，巴菲特有大量的投资准则，但其中一些可能并不适合石油工业，比如巴菲特认为的企业必须拥有高利润率和较低的负债率。但是作为投资者仍然可以记住巴菲特在资源行业的成功经验：选好在好的时机买入，比如，在原油价格低、油气失宠、公司现金流稳健、股价跌破帐面价值的时候买入等等。