投资者在牛市中该运用的交易方法

股价趋势历来在纷纷扰扰的嘈杂声中我行我素，看似触手可得，实则难以把握；股价运动则常常在熙熙攘攘的逐利波里潮起潮落，好像有律可寻，又好像诸法无常。其实无他，皆因你心。

1、敢于持续看多

大趋势就像列车启动、轮船起航，一旦出发则轰轰烈烈难以止步，过去熊得越狠、越久，现在涨得就会越厉害。在政策面和资金面没有根本性改变之前，大行情往往是不会轻易结束的。所以在牛市中，交易者要敢于看多，切勿一涨就卖，把牛市当熊市。

2、紧盯龙头品种

在牛市前期，上涨幅度最大的往往是市场的龙头品种，它是市场瞩目的焦点，是一轮牛市里的发起者，既有相当的资金实力，又容易吸引市场跟风，往往是牛市前期当仁不让的最大涨幅者。因此在牛市中，交易者只有紧抓龙头品种，才能跑赢大盘指数。

3、把握联动机会

在牛市前期，只要龙头品种开始启动，往往就会出现强烈的板块联动效应，续而出现板块轮动效应，行情一波接一波，一浪高一浪。如果交易者没有及时介入龙头股，那么立即进入这样的板块品种，同样也可以取得较好的收益。

4、及时换主流股

牛市初期属于百花齐放的时候，交易者往往很难发现哪个板块更有后劲，哪只个股才是龙头品种，而即使是龙头股也不可能只涨不跌，总有交换筹码、清理整顿的时候。此时，交易者就需要紧跟市场热点了，否则就可能会“赚了指数不赚钱”。

5、中线持股为主

这一点与及时换股并不矛盾。当交易者在一个品种上持有时间达到了1-3个月，或者该股所属板块已经集体降温，市场资金开始涌向别的板块时，就应该考虑换股了。但在此之前，则宜中线持股，把其主升浪吃完再走；即使走得有些早，但在别的个股上也一样有主升浪可以捕捉。

6、善于追涨抢进

在牛市中，个股往往都会突飞猛进，如果交易者仍在后悔或迟疑，就会陷入“踏空”的境地。所以此时交易者要敢于且善于追涨，特别是追进那些强势的品种。要知道，能大幅上涨的板块有很多，而每个板块都会有“领头羊”，真正的职业操盘手，操的是逻辑，不是结果；做的是格局，不是股价。心界塑造世界，格局奠定胜局！下对注！赢一次，跟对人，赢一世！天赋动力阳光私募竭力为您打造财富自由QQ：1574311070。只要能跟上一个，后期的收益都比较可观。

7、敢于逢低补仓

正如前面所言，列车一旦启动就不会轻易停止，暂时减速的现象倒还是会有的，但减速时往往就是最好的上车时机。当散户手中的获利盘或前期的套牢盘被主力大量承接后，个股往往就会拉出一波又一波的行情，形同波浪理论里的形态。所以，交易者要学会在行情调整时积极介入。

8、加大资金仓位

在熊市和震荡市里，由于市道易变，所以交易者在资金管理上需要学会谨小慎微，不能加大资金仓位。但是在牛市，交易者就要勇于加大资金仓位，使资金能够“吃饱喝足”，呈现出整体的快速上涨趋势。否则，如果大量的资金闲置，则会大大降低资金的使用效率和收益率。

9、控制追涨风险

由于追涨操作的风险比较大，所以在牛市中对风险的控制也尤为重要。一旦大势出现反复或个股出现滞涨，交易者就要保证资金能立即撤离。即：要提前做好止损计划，同时对后续行情做跟踪评估，一旦发现报酬/风险比不合理时，就要考虑减仓了。