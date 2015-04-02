德国澳大利亚宣布支持将人民币列入IMF储备货币

据美国《华尔街日报》4月2日报道，中国为人民币争取储备货币地位的努力获得了美国关键盟国的支持，但奥巴马政府的反对可能会阻止中国在全球经济中发挥更大影响力的尝试。

中国领导人试图说服国际货币基金组织(International Monetary Fund, 简称IMF)将人民币列入储备货币，从而加入包括美元、欧元和日圆在内的精英阵营。此举还有助于加快中国长期封闭的金融市场的开放。

储备货币地位还将增加全球央行对人民币的需求。在中国试图挑战美国的全球政治和经济主导地位之际，这将是提升中国在国际经济中地位的关键一步。

德国和澳大利亚的高级财政官员本周表示，两国政府将支持中国的申请。但美国财政部长雅各布•卢(Jacob Lew)周二暗示称，除非中国采取重大举措改革经济，否则美国政府不会支持人民币列入储备货币的提议。

他表示，人民币的国际化要求一个更加市场化的汇率机制、利率的市场化以及金融监管和监督的进一步加强。

中国正在取得进步：中国政府本周宣布将从5月起实施银行存款保险制度，这是中国改革金融业的一个关键环节。

中国经济实力的增强再度引发了中美之间的紧张关系。白宫外交受挫，因为近几周来，一些美国的盟友不顾奥巴马政府的请求纷纷表示将加入一家由中国主导的基础设施投资银行。该银行将与美国主导的世界银行(World Bank)形成竞争。包括英国、法国、德国和澳大利亚在内的一些美国盟友称，它们愿成为这家基础设施投资银行的创始成员国。

其中的一些盟友现在对于美国有关人民币的看法也有不同意见。

澳大利亚财政部长科尔曼(Mathias Cormann)在近期于中国举行的一场经济论坛的间隙称，澳大利亚支持中国将该国经济与世界经济融合的努力。

中国官员正在游说欧洲和其他地区的其他IMF核心成员国。中国政府有望赢得包括英国和法国在内一些国家的支持，这些国家近年来一直在积极推广人民币在外汇市场和贸易结算中的使用。但中国也预计会遭到美国的抵制，美国在IMF的一票有可能决定这一努力的成败。

为赢得IMF的储备货币地位，人民币必须“可自由使用”，IMF执行董事会对这一术语的解释空间很大，该委员会将于今年晚些时候对这一问题做出决定。中国虽对人民币币值进行谨慎管理，但这不一定会导致IMF将人民币排除在考虑范围之外。

过去几年，中国加大了推进人民币国际化的努力，这一政策可能有助于人民币满足IMF的“可自由使用”标准。据中国外交部驻港特派员公署称，对华贸易人民币支付比例已从2009年的0.02%增至去年的近25%。目前全球各地已有15个离岸人民币清算中心，而包括俄罗斯、英国和澳大利亚在内的20个国家央行已与中国签署了货币互换协议，总规模为4,300亿美元。

美国希望中国通过加快金融改革来赢得储备货币地位。卢表示，这将是一个很巧的时机，这将成为一个激励中国进行必要改革的契机。

IMF总裁拉加德(Christine Lagarde)上周在中国表示，IMF和中国政府一样有兴趣将人民币纳入IMF储备货币篮子。她说，这不是是否会纳入的问题，而是何时纳入。

可以肯定的是，就算人民币成为IMF认可的储备货币，也不大可能取代美元的主导地位。目前美元占到全球外汇储备的60%以上。就连乐观的经济学家也说，人民币可能需要十到二十年的时间才能达到这个水平的一小部分。

就目前而言，人民币进入IMF货币篮子依然面临挑战。IMF副总裁朱民表示，中国现在从贸易的使用情况来说，人民币的使用是非常广泛的，但在人民币本身作为货币的自由使用上，还是有它的局限性。

中国央行官员表示，以央行行长周小川为首的一部分改革派官员也借人民币有望纳入IMF篮子的机会游说领导层加快国内金融业改革。

如果中国政府推进所承诺的经济改革，那么可能在今年晚些时候赢得美国的支持。

美国康乃尔大学(Cornell University)教授、IMF前中国业务主管普拉萨德(Eswar Prasad)表示，美国官员认为改革“在一定程度上是不可避免的”。不过他们实际上是想确保讨价还价的空间，让IMF不那么轻易就敞开大门。