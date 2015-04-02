人民币也成“猴市”？

细心的投资者会发现，中国的A股市场，很少横盘，除了暴涨就是暴跌，股民笑称“猴市”。而近一两年的人民币(6.1970, -0.0015, -0.02%)走势，似乎被A股传染，前几天连续暴跌，这几天突然连续暴涨！

人民币这几天突然暴涨，迅速摆脱了今年年初以来的跌势，让很多人目瞪口呆，到底人民币怎么了？为什么突然逆转暴涨？让《钱生钱》来为您解读。

人民币一改年初的大贬值而暴涨，首先是为了现在亚投行的成立，亚投行的成立是一项政治任务，关系中国的资本输出和人民币国际化，这个时候如果人民币不强势，那么对于亚投行的成立是不利的，因为要各个国家的加入，首先要向人家表示你的货币是稳健的，因为货币的本质是政府信用，中国要展示自己的大国信用，自然需要人民币强势，这样才有利于人民币国际化，因为没有任何外国人愿意接受一个贬值的货币。

其次，高盛今年年初以来一直在做空人民币，在离岸人民币市场，高盛对于人民币的做空基本上是司马昭之心，路人皆知。今年以来，中国的各项经济数据都不好，经济增长速度下调，PPI数据更差，房地产市场调整等，都为做空人民币提供了很好的理由。中国央行这个时候强势出手，大幅度调升人民币中间价，也是为了反击高盛的做空行为。尽管这种反击对于人民币离岸市场影响不太大，但大大降低了人民币的贬值预期，同时提高了做空的时间成本。

然而以上只是人民币突然暴涨的暂时行为，中国政府真正的目的是为了救楼市。到了现在阶段，中国必须要在是否救楼市的问题上做出决断。人民币贬值，有利于中国的实体经济，有利于消化中国的过剩产能，但是人民币贬值将首先冲击中国的楼市，楼市将进入漫长的调整熊市。从目前的情况来看，政府已经开始着手救楼市，一是人民币贬值暂时停止，二是住房公积金贷款首付和利率都准备下调，三是二套房首付下调也已经成文。密集的楼市救市政策最近出台，这已经说明了中国的经济已经被房地产绑架了，地方政府债务、银行资产质量、政府税收、短期的经济增长等，中国政府不敢去承受房地产泡沫的破灭，为了缓解以上的压力，政府只能启用楼市这个最直接有效的途径。

这是一个悲剧，人民币暴涨的背后，实质上是两会期间政府达成的救楼市的一个政策，中国重新选择了一个投机、简单的政策，而不是从长远拯救中国经济的政策，我们只能说，一个靠房地产硬撑着的中国和中国经济，是多么的畸形和不健康，然而政府已经完全被房地产绑架！

不过，在悲剧的背后，我们也能看到，央行对于人民币的控制力度之强，可谓是“想让它跌它就跌，想让它涨它必涨”，这也从另一个侧面打消了我们对人民币遭国外金融大鳄控制的悲观预期。或许，下一期《钱生钱》我们要为大家分析“人民币升值的理财之道”了。