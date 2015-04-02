就算你不在金融圈混，“期货”这个词大家肯定也耳熟能详，这年头，就连农民伯伯都几乎靠期货保证收入。那么期货到底是啥？《钱生钱》这回为大家系统地讲解一次。

期货（Futures）与现货完全不同，现货是实实在在可以交易的货，也就是商品，期货主要不是货，而是以某种大宗产品如棉花、大豆、石油等以及金融资产如股票、债券等为标的的标准化可交易合约。因此，这个标的物可以是某种商品（例如黄金、原油、农产品），也可以是金融工具。

所以，期货跟股票的最大不同，是期货对应实实在在的“东西”，而股票几乎可以等同于一张纸。

大家说期货神秘吗？如果搞清楚期货的内在原理，其实期货就走下神坛了。期货的特点有哪些？

首先是双向性，期货交易与股市的一个最大区别就是期货可以双向交易，期货可以买多也可卖空。价格上涨时可以低买高卖，价格下跌时可以高卖低补。做多可以赚钱，而做空也可以赚钱，所以说期货无熊市。在熊市中，股市会萧条而期货市场却风光依旧，机会依然。

其次期货的费用低。国家对期货交易不征收印花税等税费，唯一费用就是交易手续费。国内三家交易所手续在万分之二、三左右，加上经纪公司的附加费用，单边手续费亦不足交易额的千分之一。

还有，期货有杠杆作用。杠杆原理是期货投资魅力所在。期货市场里交易无需支付全部资金，国内期货交易只需要支付5%保证金即可获得未来交易的权利。由于保证金的运用，原本行情被十余倍放大。假设某日铜价格封涨停（期货里涨停仅为上个交易日的3%），操作对了，资金利润率达60%（3%÷5%）之巨，是股市涨停板的6倍。

再次，期货有短期翻番的机会。期货是“T+0”的交易，使您的资金应用达到极致，您在把握趋势后，可以随时交易，随时平仓。方便的进出可以增加投资的安全性。

最后，期货大于负市场。期货是零和市场，期货市场本身并不创造利润。在某一时段里，不考虑资金的进出和提取交易费用，期货市场总资金量是不变的，市场参与者的盈利来自另一个交易者的亏损。在股票市场步入熊市之际，市场价格大幅缩水，加之分红的微薄，国家、企业吸纳资金，也无做空机制。股票市场的资金总量在一段时间里会出现负增长，获利总额将小于亏损额。

不过，期货短期能获得暴利，自然也有其风险所在。

首先是杠杆使用风险。资金放大功能使得收益放大的同时也面临着风险的放大，因此对于10倍左右的杠杆应该如何用，用多大，也应是因人而异的。水平高一点的可以5倍以上甚至用足杠杆，水平低的如果也用高杠杆，那无疑就会使风险失控。

期货能强行平仓和爆仓。交易所和期货经纪公司要在每个交易日进行结算，当投资者保证金不足并低于规定的比例时，期货公司就会强行平仓。有时候如果行情比较极端甚至会出现爆仓即亏光帐户所有资金，甚至还需要期货公司垫付亏损超过帐户保证金的部分。

期货还存在交割风险。普通投资者做多大豆不是为了几个月后买大豆，做空铜也不是为了几个月后把铜卖出去，如果合约一直持仓到交割日，投资者就需要凑足足够的资金或者实物货进行交割，货款是保证金的10倍左右。

不过，我们一定要相信，每个领域都有每个领域的高手，期货界自然不会缺乏高手，只是期货由于存在保证金交易以及T+0等不同于股票的特性，更适合资金量大一些以及机构投资者去参与。因此，投资者如果想分享期货市场的收益，不妨去大象理财网找找适合自己的操盘手，让专业的人做专业的事，我们要做的就是选对人，赚对钱。