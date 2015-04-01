新兴市场外汇储备20年来首次下降

新兴市场的外汇储备去年出现20年来的首次下降。困扰发展中经济体的问题包括逐渐减退的竞争力、资本外逃和对美国货币政策的担忧。

英国《金融时报》调查了10名新兴市场经济学家，其中9人都表示新兴市场已经过了“外储高峰”，其外汇储备在接下来的数月可能继续减少。

外汇储备下降可能影响新兴经济体持续购买美国和欧洲债务的能力，在过去10年，这一趋势一直是西方的一个增长引擎。

“新兴市场的外汇储备高峰已经过去，”荷兰国际(14.61, -0.15, -1.02%)集团投资管理公司(ING Investment Management)新兴市场高级策略师马尔滕-扬•巴库姆(Maarten-Jan Bakkum)表示，“峰顶是在去年6月，此后我们看到，除墨西哥、印度和印尼之外，所有大型新兴市场国家的外汇储备都在下降。”

昨日，国际货币基金组织[微博](IMF[微博])表示，2014年新兴经济体和发展中经济体的外汇储备同比下降了1145亿美元，至7.74万亿美元，这是1995年IMF开始编集这个数据序列以来首次年度下降。去年第二季度末，新兴市场的外汇储备达到了8.06万亿美元的顶峰。

ING收集的15个领先新兴经济体的数据表明，今年1月和2月，新兴经济体外汇储备的下降提速，共减少2997亿美元。ING的数据还表明，从去年12月到今年2月，外汇储备连续三个月出现前所未有的同比下降。“今年第一季度也可能出现下降，”巴库姆说。

2004年末，新兴市场的外汇储备为1.7万亿美元，在此基础上的储备增加10年来一直是全球经济的基石。新兴市场从贸易顺差、投资组合流入和直接投资中汲取的相当大一部分资本，回流至美国和欧洲的债务市场，为发达经济体的债务驱动型增长提供了资金。

经济学家们表示，这一趋势现在可能发生逆转。“如果新兴经济体不再积累外汇储备，世界的储蓄过剩可能更加有名无实，”汇丰(HSBC)的经济学家范力民(Frederic Neumann)说。他补充，当西方宽松的货币政策收紧后，世界会“非常想念”新兴市场外汇储备的循环再利用。

范力民和其他经济学家指向了中国的超大影响。“中国套利交易”平仓指的是随着人民币今年走弱，中国投机者大幅削减海外借款，这种现象促使去年第4季度中国资本账户的净流出达到了创纪录的910亿美元。

对美国在美元强势的大背景下收紧货币政策的担忧，也促使新兴经济体的借款者减少对美元贷款的敞口。