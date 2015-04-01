伊朗制裁若结束原油出口料激增 恐引市场争夺战

4月1日，伊朗核谈判在超过期限后继续进行。分析称，对伊朗制裁终结而可能带来该国原油出口飙升，将再度发动主要中东产油国对亚洲买家的新一轮争夺，而伊拉克在这场争夺中似乎最为脆弱。

这场激进的市场份额之争中最新的因素便是全球原油供给过剩和低油价，而且随着伊朗原油的进入，价格将进一步下滑，使得德黑兰的市占率之争面临更艰难局面。

一位海湾石油界消息人士称：“没有需求就无法生产。任何市场都是有限的，而且海湾产油国和亚洲炼厂间还签有长期合约。”

“在这种情况下很难想象伊朗原油能够抢走市占率，即便价格打折并在现货市场上卖出，但也是有限的。”

面对制裁，伊朗通过提供优惠的价格、便利的信贷和免运费以在市场中角逐，这让人想起伊拉克在萨达姆政府垮台后重新回到石油市场时采取的策略。但和老牌的石油出口巨头沙特相比，伊拉克处境显然更脆弱。

沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)也下调了对亚洲原油出口价，其他OPEC国家伊拉克和科威特也跟随降价。

“每个国家都在追求市场份额，”伊拉克一位石油行业消息人士说。

“伊拉克正试图提高产量并获得更多市场份额，目前是处于劣势的国家之一。如果伊朗开始恢复生产，他们之间爆发某种形式的价格战几乎是不可避免的，”瑞典能源署供应安全资深顾问西斯祖克说。

“那些供应更稳定的出口国更受市场依赖，”他补充说，“海湾国家有着天然的优势，他们没必要像伊拉克和伊朗那样折价出售石油。”

国际谈判者仍在致力于敲定伊朗核计划协议的细节，但只会分阶段解除制裁几已成定局，甚至将部分恢复伊朗原油出口的时间至少推迟到2016年。

制裁已使得伊朗石油日出口量减半至仅有100万桶，2012年时为每日250万桶。熟知伊朗石油政策的消息人士表示，伊朗石油出口下滑时，其他OPEC成员国则受益，趁机拿下更多市场份额，预计当制裁结束时，他们将会为伊朗腾出空间。

伊朗石油部长本月稍早表示，制裁解除后该国准备将石油日出口量至多增加100万桶。但市场专家和OPEC海湾成员国的消息人士估计，在有条件地逐步解除对伊朗经济制裁后，六个月内日产量将仅增加20-60万桶，预计伊朗原油生产完全恢复要等到2016年下半年。

伊朗已经有超过2000万桶的海上原油储量待售，并已在亚洲租赁原油储存设施。