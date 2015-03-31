美元强劲反弹 黄金原油双双走低

美元指数强劲反弹重新回到98以上，涨幅超0.50%，报98.37。黄金原油双双走低。美国将在2015年4月2日公布当周初请失业金人数。

NYMEX原油下跌1.71%，报每桶47.85美元；布伦特原油下跌1.10%，报每桶55.67美元：

此外，因伊朗和世界六大国加快谈判步伐，以达成初步协议减轻对伊朗的制裁，并允许更多伊朗原油进入全球市场，也利空原油价格。

距离谈判截止期限只剩不到24小时，美国、英国、法国、德国、俄罗斯和中国在努力打破谈判僵局。这次谈判目的是阻止伊朗发展核武器，以此换取放宽对该国的制裁。

本次谈判希望达成框架协定，为6月底之前缔结全面协议做准备，但参与的官员透露，会谈仍有可能因为在铀浓缩研究和取消制裁步伐问题上的分歧而谈崩。

“伊朗已经建立了大量库存，一旦制裁解除，他们就能立刻增加出口。”澳新银行(澳盛银行，ANZ)分析师在研究报告中指出。

船运业消息人士称，伊朗在超级油轮上至少存储了3,000万桶石油。

政府和油轮追踪数据显示，亚洲2月对伊朗原油的购买量较上年同期下降四分之一至日均102万桶，主要的削减来自印度炼厂。

根据Facts Global Energy的估算，如果制裁被解除，伊朗可在三到六个月里将把石油日产能提高约50万桶，之后的一年料再进一步增产每日70万桶。

COMEX黄金跌破1180美元，下跌0.49%，报每盎司1179美元：美联储副主席昨天表示，美联储未有计划让美元跟随从贬值。