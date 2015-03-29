美元升值促使美国抢购欧洲商业地产

据irishexaminer网站报道，借助美元升值的春风，美国投资者正以创记录的速度争相购买欧洲商业地产。美元汇率反弹已持续 了八个月，而欧洲经济体陷入困境使位于欧洲的办公室、商店和仓库的价格变得便宜。

Real Capital Analytics机构表示，美国去年用于购买欧洲商业地产的规模只低于2007年的峰值水平。

Real Capital Analytics机构负责欧洲、中东和非洲事务总经理西蒙·马林森表示，今年第一季度，美国购买欧洲商业地产的规模继续大幅增长，这也预示着今年美国购买欧洲商业地产的规模将打破2007年的峰值记录。

经纪商高力国际公司（Colliers International）跨境资本市场负责人理查德-迪瓦尔表示：“随着美国（商业不动产）市场价格日益高企，借助货币的优势，我们开始看到，美国的机构正在大力在欧洲收购商业不动产。从全球范围来看，欧洲当前仍然是经济状况不佳的地区。”

超市巨头乐购养老基金的财产和另类投资主管珍妮-巴克3月18日在牛津大学表示：“我们即将进入一个真正的货币战争。我们将看到，由金钱构建的一道墙正变得越来越高，这可能意味着目前的峰值可能会持续地更长。”

美国去年对欧洲商业地产的投资额增长了90%至412亿欧元，略低于2007年的峰值415亿欧元。而今年至今，美国已在欧洲商业地产投资上支出了89亿欧元。