欧元汇率下跌，欧洲投资移民的最佳时机





欧洲护照收到欢迎

据了解目前投资移民市场中存在的项目大体可以分为两种，一种是直接获得绿卡、一种是直接获得护照。护照项目虽然程序上相对简单，但是费用却要高一些。根据庄家的分析，根据当前欧洲移民政策，直接获得护照的项目投资要高于“买房移民”的绿卡项目，但是从另一方面来讲，根据欧元汇率下跌的情况，实际上在护照项目上能够节约更多的成本。 据杰圣移民专家分析，就当前所有的欧洲国家移民政策来看，存在直接获得护照的项目投资款要高于“买房移民”的绿卡项目，这就意味着在欧元汇率下跌的基础上，欧洲护照项目节约的成本是最多的。 据了解，杰圣移民所目前提供的高端护照中包括意大利、德国、匈牙利、塞浦路斯、希腊等。但是总体的来说他就是一本欧洲护照，无论是哪个国家的都是欧盟身份拥有最多免签国家、完善福利等优势，唯一的区别在于他们的投资款各有不同，这样一来投资者可以根据自身的情况选择适合自己国家移民。





买房移民实际上是即“投资”又“买房”的双赢政策

意大利、葡萄牙、西班牙、希腊、塞浦路斯等欧洲国家又出台“买房移民”的政策，很多申请移民人员表示，由于受到货币通胀的影响人民币在国内逐渐变质，但在国外人民币体现了相对高的购买能力。



杰圣移民专家表示申请人买房的花费在30-50万欧元人民币，如果以欧洲50万欧元购房移民为例，按上半年最高点的汇 率，折合成人民币的费用在435万元人民币左右，而如今由于汇率的变化，欧元“破8”后仅仅因此，申请人能够节省近三十多万元人民币。

汇率杠杆式海外投资的有利“武器”，当前欧洲汇率正处于下跌的状态，有计划投资的好好利用这个时机，低价入市，更何况有些国家有赠送移民身份的“惊喜”等着你，何不一举两得呢！

