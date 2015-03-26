英国央行确认多重金融风险　加息预期或进一步降温

英国央行(BOE)周四(3月26日)发布报告称，中国经济的进一步下滑、希腊危机升级和地缘政治冲突等风险可能导致全球风险偏好突变。鉴于英国央行首席经济学家AndrewHaldane已经表示英国央行加息与降息的概率相近，英国央行这份报告预计将进一步降低采取加息行动的可能性。

英国央行的金融稳定评估报告确认了多种影响金融稳定的风险。报告指出：全球风险分为地缘政治风险与国际风险，后者包括欧元区名义经济增长仍疲弱、中国经济增长进一步下滑、全球货币政策开始出现分歧。另外，希腊及其融资需求也有相当的风险，包括近期风险。

报告认为，上述任一种风险都可能导致全球市场风险偏好突然改变，市场可能不得不突然重新评估高负债国家有多脆弱，可能引起金融市场剧烈调整。

此外报告还提到以下风险：

· 市场流动性风险

部分市场的流动性可能变得更脆弱。固定收益市场成交量相对下滑，市场环境可能因为某些消息而突然变化。

· 互联网风险

地缘政治形势紧张的环境下，一些重要的企业和金融市场基础设施需要解决应对网络攻击的问题。

· 英国国内风险

英国房产市场和家庭债务的风险并未增加，但家庭负债仍高企。英国央行将继续监控国内商用房地产市场。风险审核的标准近来已放宽，如果这类标准使房贷有不可持续的威胁，会采取适当的行动。

本月英国央行货币政策会议维持基准利率和QE规模不变，但此后发布的会议纪要强调了英镑走高的负面影响，称不同的货币政策、英国经济增长前景强劲可能会给英镑带来上行压力，英镑走强可能使低于目标的通胀水平持续得更久。

上周四，英国央行首席经济学家AndrewHaldane表示，英国加息和降息的概率接近于相等。可能出现这样的情况：英国立即推出宽松政策，以阻止企业和家庭对疲软通胀的预期根深蒂固。

英国央行已将基准利率维持六年不变。由于市场普遍预计英国央行将于明年早些时候加息，Haldane做出以上暗示不急于加息的表态后，英镑兑美元汇价下行压力加剧。