全球贸易15大输家：巴西英国新西兰上榜

据报道，国内冲突、油价暴跌、以及从咖啡到牛奶的几乎所有大宗商品需求都疲软，让很多国家成了全球贸易游戏中大输家。

在39个今年或将出现经常账户赤字的经济体中，除了像美国和新西兰这样的发达国家，还有一些被冲突折磨得不成样子的国家，比如说黎巴嫩。鉴于经常账户赤字在国内生产总值(GDP)中所占比例高达13.9%，黎巴嫩位列全球贸易15大输家排行榜中的“冠军”。

受邻国叙利亚四年内战拖累，黎巴嫩经济遭受重创。根据彭博社发布的调查数据，今年该国经济增幅为2%。相比较而言，邻国土耳其的情况稍好一些。受本国货币里拉贬值提振出口，以及国内需求回暖影响，土耳其经常账户赤字缩小至27个月来低位。

在15大输家排行榜中，巴西的经常账户赤字是最为乐观的。在本世纪的第一个十年内，巴西经常账户始终处于盈余状态。但是，当全球经济衰退席卷而来，原材料需求大幅萎缩时，巴西的贸易优势迅速消失。巴西是全球第二大大豆出口国，以及第三大玉米出口国，同时还出口大量石油，并且拥有全球第二大铁矿石储备。

当全球经济增长受阻，大宗商品价格陡峭下跌，巴西经常账户平衡也开始逐渐向赤字倾斜。2005年4月份，巴西经常账户盈余在GDP中所占比例居于1.9%上方。今年1月份，该国经常账户赤字在GDP中所占比例高达4.2%。

在排行榜中，新西兰可能是经常账目赤字最糟糕的发达经济体。自去年年初以来，全球乳制品价格下跌37%。要知道，牛奶以及其他乳制品在新西兰整体商品出口中所占份额超出25%。

相对较强的英镑，让英国出口商叫苦不迭。自上个世纪九十年代，英国就再未出现过经常账户盈余。根据经济学家预测，今年英国经常账户赤字在GDP中所占比例将为4.1%。

最后但同样重要的是，油价暴跌的受害人安哥拉和阿曼，今年将会眼睁睁看着自己的经常账户滑向赤字，为2009年来首次。安哥拉是继尼日利亚之后撒哈拉沙漠以南非洲第二大原油出口国，约70%的收入源自石油出口。身为中东最大的非石油输出国组织产油国，阿曼79%的收入来自原油出口。

据报道，全球贸易15大输家的排行顺序(从倒数第一开始)依次为：黎巴嫩、加纳、安哥拉、阿曼、肯尼亚、塞尔维亚、约旦、哥伦比亚、新西兰、土耳其、哥斯达黎加、秘鲁、南非、英国和巴西。