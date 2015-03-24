成品油价或重返“5时代”

进入2015年以来国内成品油市场经历了5轮计价周期，其中包括2次上调、2次下调以及1次搁浅。在油价经历了“十三连跌”之后，2月9日和27日，国内汽、柴油价格实现“两连涨”，零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升累计提高了0.5元和0.56元。至此，今年以来汽油累计上调680元/吨，累计下调545元/吨，涨跌抵消后上调135元/吨；柴油累计上调655元/吨，累计下调580元/吨，涨跌抵消后上调75元/吨。

准备在清明小长假自驾出游的市民预计可以省些油钱了。此前的3月12日，国内成品油调价时间窗口到来，但由于理论调幅未达到“门槛”而导致调价“搁浅”。3月26日24时将迎来下一轮成品油调价窗口，受国际原油一路振荡下行影响，国内成品油调价幅度也不断被拉宽。按照目前国际原油走势，此轮成品油价调价幅度预计为0.2到0.3元/升，国内大部分地区93#汽油或将重新回到“5元时代”。

2014年下半年国际油价持续下跌，全年跌幅近50%，下跌速度创过去十年来最快，直到今年2月才有所反弹，首次月度上涨并出现企稳迹象。然而好景不长，由于国际能源署（IEA）在最新的一期月度报告中对原油供应持续过剩表达了更强烈的担忧，在3月9日到13日的一周内国际油价跌幅达到了9.6%，外盘美原油WTI在3月17日更是录得连续6个工作日收跌，收盘至43.46美元/桶，刷新2009年3月份以来新低。尽管在本轮成品油调价周期的第五个工作日也就是3月19日，市场担心美国放慢升息步伐拖累美元大跌，国际油价跌后强力反弹，但供应过剩及美元走强继续利空原油市场，昨日国际原油重回跌势。

而受国际原油一路振荡下行影响，国内成品油调价幅度也继续被拉宽，带动国内成品油市场显现宽幅度的下调预期。虽然距离3月26日调价“时间窗”还有近三天时间，但本轮周期内原油平均价格仍较上一轮周期平均价格有较大跌幅，成品油市场再次面临下调是大概率事件。

长城期货一位分析师在接受信息时报记者采访时表示，目前原油市场利空消息依旧处于上风，美国原油供给过剩还在恶化，且众多交易员预计最近一周美原油库存将继续增加，短期难以改善。再加上美元汇率增强打压市场气氛，如果本周公布的欧美一系列制造业PMI数据不及预期，原油后期可能再度转入低位波动走势。

国内多家机构则预测，本轮调整周期结束时，成品油下调幅度或将扩大至300元/吨左右，折算成品油价调价幅度预计为0.2到0.3元/升。据中宇资讯测算，目前原油变化率为9.10%。本周国际原油若不出现10美元/桶的涨幅，本轮油价下调已成定局。按照目前原油走势来看，本轮调价幅度或将拉宽至310元/吨左右，折合各地93#汽油将出现0.24元/升、0#柴油将出现0.26元/升左右的降幅。