美国页岩油产量大增 原油存储设施或60日内耗尽

北京时间3月23日下午消息，据zerohedge报道，过去九个月国际油价跌幅过半，近日WTI油价更是逼近每桶40美元关口，创下雷曼兄弟破产以来新低。导致国际油价重挫的关键因素之一就是美国页岩油革命带来的产量大爆发。

最新数据显示，原油市场供需失衡令美国原油存储设施告急，当地储油空间可能在两个月内耗尽，届时国际油价可能会进一步走低。美国原油库存利用率已经从去年同期的48%飙升至60%，而原油还在源源不断被输送至储油罐。

法国兴业银行分析师认为，原油市场价格可能会进一步大幅走低，目前油价下行的可能性要远高于上涨。沙特驻欧佩克的代表Mohammed al-Madi也坦言原油价格再也不会回到每桶100美元时代。

美国原有协会（API）报告显示，美国商业库存连续10周大幅增长，上周库存增加1050万桶，远远高于预期的310万桶，其中300万桶来自库辛库存。美国能源信息署的数据同样大增962.2万桶。如果接下来的美国能源部每周原油库存同样如此的话，那么这或是2001年以来原油的最大单周增幅。

基于以上因素，分析师表示，预计美国原油存储将在未来大约两个月内耗尽，或许是在5月中旬至6月期间。若没有可缓冲的存储空间，那么这些原油不得不以清算价投放市场，生产商已别无选择。此前，3月初就有分析师发表评论称，到6月份左右，美国陆地原油存储能力就将耗尽，届时每个无处储存的增量桶都会被投放市场，油价可能迫于压力继续走低，整个的美国页岩油产业也将遭受更深一步的打击。

不过，原油价格在上周两次反弹，第一次是美联储利率决议被市场解读为鸽派，美元下跌商品市场纷纷大涨，第二波是在周五的时候收盘涨逾1%，这或许是因为期货结算日投资者忙着平仓离场的关系。分析师认为，不论原油价格如何绝地反弹，美国原油库存空间的耗尽都不得不让人再次修改对原油价格的预期。

另一个不容忽视的因素是，美国页岩油开采商的产量并没有实质性下降。美国北达科他州矿产资源部主任Lynn Helms表示，不论原油市场基本面多差，都不会影响该州Bakken油田生产。预计北达科他州在6月的时候会有一轮产量“暴涨”，涨幅大概在10%左右，也就是日产量额外增加7.5万桶至10万桶，即使油价继续下跌，供应仍可能会再创新高。目前日产量为110万桶至120万桶之间。

此外，页岩油开采商还在等待6月份的一个石油税收激励政策，这个政策可能会让WTI原有平均价格连续5个月位于55美元下方。而关于这个政策是否会有，北达科他州税务专员表示，这是很有可能的，绝大部分油井有可能会被免除6.5%的原油开采税长达两年。不过也有分析师表示，即使这些开采商有政府税收激励政策，但是油价暴跌对企业的财务状况造成了沉重打击，华尔街未来很可能面临一大波能源债务坏账潮。