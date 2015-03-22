黄金进出口资格将扩容 铺路黄金定价影响力提升

经过一年多征求意见，央行19日正式发布《黄金及黄金制品进出口管理办法》，将从4月1日起实施，进一步明确黄金进出口的企业资质，有助于降低国内企业的用金成本，也有利于提高国内金市的海外参与热情，提升黄金定价影响力。

根据管理办法，央行将对黄金及黄金制品进出口实行准许证制度，作为黄金及黄金制品进出口主管部门，央行可根据国家宏观经济调控需求，对黄金及黄金制品进出口数量进行限制性审批。

管理办法同时公布了黄金和黄金制品进出口的法人所具备的相应资格，申请黄金进出口的，除了合规经营外，还必须是黄金交易所金融会员、做市商或者国务院批准的黄金交易所综合类会员、年矿产金10吨以上、生产过程达到国家环保标准，在境外黄金矿产投资规模达5000万美元以上的矿产企业等。

一位中资银行高级交易员告诉记者，管理办法实际上使黄金的进出口资质进一步“透明化”，表明放宽黄金进口渠道的趋势。作为全球第二大黄金消费国，我国是黄金的净进口国，但一方面目前政策对黄金的进口实行严格的配额审批管理，另一方面进口渠道大多也须通过大型银行。

“银行作为进口的主渠道，种种因素常常是国内的银行更倾向于与境外的银行进行交易进口，这使得境外的金矿企业需要依靠外资银行的环节来完成出口到中国。”兴业银行分析师蒋舒表示，管理办法明确进出口资质后，申请成功的企业有望与境外企业进行直接对接完成交易，首先会降低国内企业的用金成本。

“总体上管理办法延续之前的审批制度，同时企业进出口黄金也需要在上海黄金交易所进行登记入库。”业内人士也指出，但是对进出口资质的明确及放开的趋势，有助于推动国内黄金市场的开放，符合相关要求的矿产、精炼等企业都有望获得黄金进出口准许。

值得关注的是，在国务院取消个人携带黄金及其制品进出境审批后，管理办法对个人携带黄金进出境的情况，仍需由央行会同海关总署规定。

由于境内外实物黄金价格存在一定价差，境外黄金价格往往具有一定优势，此前该管理办法征求意见稿中曾将申报和交税的重量限定为200克，这是现行免申报和交税上限的4倍，一些分析人士一度认为，这将给国内日益活跃的个人境外购买黄金提供便利。

在众多业内人士看来，管理办法对国内短期黄金进出口量的影响不大，但长期必然会提升中国市场的价格影响力。“一旦有更多的企业获得进出口许可，尤其是随着海外企业直接参与中国市场的深入，通过上海黄金交易所平台交易出的现货价格接受度必然会提高，定价影响力也会不断扩大。”业内人士指出，一个开放、透明、更具广泛参与代表性的黄金市场必然是未来黄金定价中心的应有之义。