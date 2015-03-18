原油大跌，你需要知道的几大玄机

自2014年6月下旬以来，国际油价下跌近50%，给能源市场带来较大冲击。

油价的底在哪里？先向40美元看齐！

国际油价创下五年新低，看空石油的倾向越来越多了。高盛、法兴、美银等华尔街机构都开始预测国际油价可能跌至每桶40美元左右。

据媒体报道摘引显示，本周高盛发布报告大幅下调国际油价的预期价，认为油价需要跌至每桶40美元，市场才会“重新平衡”。而彭博援引法兴研究主管Mike Wittner预测称：“2015年上半年我们会看到油价跌破每桶40美元。” 美银大宗商品研究主管Francisco Blanch在报告中预计，“近期”油价可能跌至每桶35美元。瑞银分析师认为，石油市场急不可耐，这种情绪可能推动美国WTI原油价格跌至每桶40美元。

总结起来，很多相对乐观的分析认为2015年原油价格继续低迷，下半年可能实现些许反弹。而悲观派则认为油价回升这个事儿在前三季度都没指望，第四季度再看看吧。

无论如何，如隆众石化分析师李彦所称，我们可以肯定的是在未来很长的一段时间里，100美元的时代是永远回不去了。

还在计算原油成本？别费劲了，油价涨跌其实跟开采成本关系没那么大。

有人说如果油价继续下跌，在某个价格点上，把石油从地下开采出来将不会再盈利。于是很多人开始计算油价跌到多少，石油公司才不赚钱？

上周华尔街见闻文章提到，知名原油交易员Andrew J. Hall认为，如果油价低于40美元价格，美国和加拿大许多原油公司将无法维持正常的运营。

但事实上这是个伪命题，按照隆众石化分析师李彦的说法，平常人能看到的数据不够真实和全面会影响结论的专业性，当然这是其次的原因，毕竟，八九还不离十呢。真要分析成本价，天知道在技术不断提升以及地势资源优势下，沙特那些国家的开采成本有多低。那么问题来了，即使是跌破成本价，对于超级有钱任性的沙特富豪们，他们真的会惧怕大跌吗？这是个值得细细玩味的问题。就好像说一个亿万富翁，每年都有50%的资本收益，这收益突然变成30%甚至20%，哪怕收益已经是0，他真的会恐慌吗？ 更何况，油价受政治地缘因素的影响显然大于其它，那么涨涨跌跌都可能是瞬息万变的。短时间的变化，who care？

油价下跌，谁吃亏谁占便宜？

无论如何，在永远的利益面前，油价大跌，总是有人欢喜有人忧。

总体上，低油价相当于把钱从石油生产者的口袋转移到了消费者的口袋，而消费者通常会更快地把钱花出去，考虑到消费增长，低油价对经济的提振作用很大。

具体来说，吃亏的当然是石油出口国，而占便宜的自然是石油进口国。这是显而易见的。

比如，中国社会科学院研究生院国际能源安全研究中心主任黄晓勇就认为油价下跌对俄罗斯、伊朗、安哥拉等产油国的经济增长、财政收入和民生支出都会带来比较明显的冲击。除了短期内这些国家的财政状况会面临窘境。长期看，油价下跌还会迫使这些国家降低对油气资源出口的依赖，进行产业结构调整。而对中国、日本等依赖石油进口的国家或地区而言，油价下跌总体影响是积极的。除了进口成本降低的直接利好，低油价将带动物流费用进一步降低，普通消费者受益也会带动消费增长。

油价下跌背后到底有没有阴谋？

一种说法认为，美国正利用国际油价下跌打压俄罗斯。事实上随着金融市场对石油定价权的增强，美国的确有一些手段可以影响国际油价，比如美元大涨，比如原油期货市场做空。但真的是这样吗？

来自俄罗斯国家能源安全基金首席分析师伊戈尔?尤什科夫认为，石油价格暴跌背后有政治势力的考量这种说法是很有可能的：第一，油价跌幅如此之快本身不正常。第二，受到石油价格下跌困扰的石油出口国主要为俄罗斯、伊朗、委内瑞拉等，而这些国家与美国和西方的关系向来不佳，使得美国的阴谋嫌疑因此增大。第三，谁都不想放弃目前已占有的原油市场份额，因此就只能打价格战。同时这也可以使处于起步阶段的页岩油开发商破产。

当然也有反对“阴谋论”意见，根据人民日报刊出的报道，美国智库美国安全项目高级研究员安德鲁?霍兰德认为世界不像“阴谋论”者想象的那么简单。他分析称欧佩克决定让价格下跌，主要因为商业原因，沙特石油生产成本低，能够比竞争对手承受更长时间的低油价。而且美国所有的石油公司都是私营的，政府不可能要求这些公司增产或减产，同时低油价也会伤害美国的石油公司与其所雇用的工人。

当然， 能源市场并非真正的自由市场，存在政府利益。

事实上，还有分析认为，幕后推手主要是沙特，因为沙特为了打击伊朗，任由油价下跌要抢占美国油气市场，遏制页岩油的繁荣。而美国坐视油价下跌顺带打击了俄罗斯罢了。从这一点上说，沙特和美国在能源领域激烈竞争，但在政治问题上机缘巧合的达成了一致。