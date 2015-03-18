油价连跌六天！累计下挫逾13%

北京时间3月18日凌晨消息，周二，原油市场交易员们开始对来临的库存报告做出投注，投资者们普遍认为近期库存将有再一次的大规模增长，油价在这样的预期下连续第六个交易日下跌，主力原油合约报价场内交易中收低在每桶43.46美元。

纽约商品交易所4月主力原油合约周二跌42美分，收于每桶43.46美元，跌幅是1%。这是主力合约连续第六个交易日下跌，有超过13%的累计跌幅，目前的收盘价位是2009年3月11日以来的最低水平，早些时候还有每桶42.63美元的盘中低位。

作为全球基准的布伦特原油5月合约周二跌43美分，收于每桶53.51美元，跌幅是0.8%。这是5月合约成为近月合约之后的第一个完整交易日。

翰德证券的宏观策略师理查德-哈斯汀斯（Richard Hastings）说，“投资者正在逢低吸纳，所以跌幅也得到了某种程度的限制。再考虑到美元汇率涨势的暂时中断，你就看到了市场中的买盘阻止了原油价格的更大幅度下跌。”

行业组织美国石油协会将在周二晚些时候发布上周的库存数据，更受市场关注的能源部能源信息署官方库存报告会在周三早些时候出炉。普氏能源的市场调查显示，分析师平均预期上周的原油库存会再有370万桶的增长。

施耐德电气的大宗商品分析师马特-史密斯（Matt Smith）在周二的客户报告中指出，市场关注的是“原油库存规模再有更大程度增长的前景，特别是俄克拉荷马州库欣，也就是美国原油仓储中心的库存状况”。

能源信息署在周二公布的一份报告中提出了对鹰堡，奈厄布拉勒和巴肯页岩地质带的3月以及4月的产量预估，并在2013年10月所谓钻探活动报告发布以来首次提出，随着钻探活动的放缓，这些区域的原油产出将会出现下降走势。但是报告也指出，其他地区的产量依然维持了增长趋势，造成4月的总产量相比3月不会有太大变化。

与此同时，投资者们也在关注着美国和伊朗围绕核发展项目谈判的进度，以及为期两天的美联储3月决策会议会有什么样的结论。

马特-史密斯说，“如果美联储希望限制住美元的强度，他们将会开始通过发言来压低加息的预期。”他还说，即使是更强势的欧元也无法支持石油产品的价格，“因为即将有再一次利空油价的库存报告，还要加上利比亚产量的增长，以及伊朗石油制裁将会被解除的希望。”

其他能源产品方面，4月配方汽油合约报价周二几乎持平在每加仑1.73美元；4月馏分燃料油合约同期下跌0.5美分，收于每加仑1.694美元。

4月天然气合约报价周二大涨13.9美分，收于每百万英制热量单位2.855美元，涨幅是5.1%。