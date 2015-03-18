美元指数周二跌0.05% 欧元汇率继续反弹

北京时间3月18日凌晨消息，周二，外汇市场投资者等待美联储为期两天的3月决策会议结束，观望货币政策声明可能会有的用语调整，欧元汇率连续第二个交易日反弹，美元指数全天交易中再下跌0.05%。

截止纽约外汇市场收盘，追踪一揽子六种主要货币的洲际交易所美元指数报99.64点，下跌了0.05%；追踪更多货币种类同时根据外汇市场交易总量进行调整的华尔街日报美元指数同期报88.99点，跌幅是0.03%。

欧元兑美元周二涨0.19%，至1.0590美元；美元兑日元涨0.02%，至121.3660日元。

琼斯交易公司的首席市场策略师迈克尔-奥容克（Michael O’Rourke）说，欧元汇率在欧洲央行于上周启动债券采购之后有了一轮大跌，而走势已经逐渐稳定下来。他指出，目前市场广泛预期美联储会在周三的货币政策声明中表明，不再认为有必要在提高短期利率之前保持“耐心”，而这一预期也是欧元兑美元汇率近期变化的一个主要驱动力量。

迈克尔-奥容克说，这可能导致美元在短期的弱势表现，因为不管什么时候，只要美联储在货币政策声明中去掉某个重要的用语，“实际就是给了市场一个新的追逐目标”。他强调，“很有可能‘具有耐心’这个说法会出局，不管他们是说不会立即加息，还是‘即使我们真的收紧货币政策，未来几次会议上也不会有后续行动’这样的说法。这甚至不需要出现在声明中，可能是在之后的新闻发布会上。”

经济数据方面，美国商务部报告显示，2月新屋开建数量的年化值有17%的大幅下跌至89.7万幢，这个数字远低于102.8万幢的经济学家平均预期。

其他货币方面，英镑兑美元周二跌0.61%，至1.4760美元；美元兑加拿大元涨0.05%，至1.2781加拿大元；澳大利元兑美元跌0.30%，至0.7617美元。