继英国上周向中方正式提交加入亚投行的申请之后，美国的西方盟友中，追随英国脚步的又多了法国德国和意大利。另外，澳大利亚——美国在亚太地区最核心的伙伴之一，也在重新考虑是否要加入。新西兰、新加坡也在就加入亚投行展开谈判。

这种情况下，美国该怎么办？

金融时报的一则报道分析认为， 事实证明，中国为亚洲建立一家新开发银行的决定具有高度争议性。定于今年晚些时候投入运营的亚洲基础设施投资银行(Asian Infrastructure Investment Bank)已引发北京与华盛顿之间的深刻分歧。后者认为，亚投行将削弱现有国际机构，而且将成为更广泛地表达中国战略利益的工具。如今，亚投行也成了美国与其几个关键盟友（包括已决定成为这家新机构创始成员国的英国）之间主要分歧的一个来源。

这引发了华盛顿方面的愤怒回应，这一令人遗憾的动态反映出美国犯下了一个巨大错误——它抵制了一家旨在帮助亚洲满足能源、电力、交通、电信和其他基础设施领域数万亿美元投资需求的银行。

去年10月，中国与其他20个亚洲国家一致同意建立亚投行。北京方面将提供大部分资本，创始成员国包括第二大股东印度以及两个海湾阿拉伯国家——科威特和卡塔尔。一些非亚洲国家也被邀请成为创始成员国。美国拒绝了这一邀请，而后还游说其盟友（包括澳大利亚、韩国、英国和其他欧洲国家）不要加入亚投行。

华盛顿方面认为，没有必要成立一家新的开发银行，因为已经有了世界银行(World Bank)和亚洲开发银行(Asian Development Bank)。华盛顿还出现了一些怀有恶意的流言，称中国人领导的亚投行可能会无视国际贷款准则、并支持那些增进中国政治乃至军事利益的项目。

美国采取这种立场是错误的。美国总统巴拉克•奥巴马(Barack Obama)已呼吁进行更多的亚洲基础设施投资。现有机构只能满足这些需求的很小一部分，而且近年来采取了不同的优先次序。竞争有利于开发贷款，也有利于其他市场。对透明度、采购和反腐标准倒退的担忧是合理的，但解决这些问题的方法是加入该机构，从内部实现变革；所谓在外面挑毛病会更加有效的说法纯属无稽之谈。

最重要的是，当前的问题代表着中美竞争中的新冲突。为争夺21世纪世界经济领导者的宝座，中美之间不可避免地会相互竞争。作为现任领导者，美国自然希望中国支持美国70年来一直领导的国际规则和国际机构。而作为一个崛起中的强国，中国自然想挑战自己未曾参与建立的现状，并开始自行打造一个修正过的秩序。

美国敦促中国行使与其不断增强的实力相一致的领导力、为支持发展和其他全球目标提供更多资源，这是正确的。而当中国朝着这些方向前进，就如中国在亚投行这件事中所做的那样，美国却试图阻止中国，这是短视和虚伪的。考虑以下两点就更是如此了：奥巴马政府4年来都未能说服国会通过相关立法、以让中国和其他新兴经济体在国际货币基金组织(IMF)中发挥更大作用，尽管这已是其他所有国家的共识；此外，美国还反对亚洲开发银行增资。

美国的敌意使中国愈发认为美国的战略是遏制和压制中国，这加大、而非减小了中国采取不合作行为的可能性。相较之下，英国以及美国的其他盟友明智地选择接受中国的邀请、加入亚投行。

美国应该调转方向。它应加入亚投行，并说服国会提供取得亚投行少数股权所需的小笔资金。美国应鼓励其亚洲和欧洲朋友加入亚投行，以便在中国采取任何不利行动时帮助美国一同加以反对。

美国还应鼓励世行和其他现有多边贷款机构与亚投行密切合作。这样，亚投行项目就能在世界经济中扮演积极角色，并受益于中国不断增强的发挥建设性全球领导力的意愿。