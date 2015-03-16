欧洲央行QE实施一周影响初现 欧元或助德拉吉心想事成

– 尽管德拉吉可能不愿承认，但这位欧洲央行行长的购债计划 带来的最大好处也许来自于欧元重挫。

据分析师预估显示，欧洲央行量化宽松政策(QE)料使欧元区今 年的通胀率提高0.3个百分点，其中汇率贬值因素贡献最大。欧洲央行第 一周购债操作结束后，因货币供应增加，欧元跌至12年低点。

“影响最大的可能就是传导机制，”德盛安联资产管理资本市场分析主 管Hans Joerg-Naumer于3月11日在电话中称。”他们希望把欧元汇率保持 在较低水平。”

德拉吉寄望于1.1万亿欧元（1.16万亿美元）的量化宽松政策来挽救挣扎 于衰退边缘和消费物价连续三个月下降的经济。尽管他承认欧元贬值会令 经济受益，但也一直否认采取了瞄准汇率这种以邻为壑的做法。

汇率贬值不仅可以推升通胀率，还可提高出口竞争力。尽管QE的另一个主 要效果——–债券收益率普遍下跌，或有助于降低成员国政府的举债成本， 但这类影响不太可能直接作用于经济增长。

“欧元贬值或许是欧洲经济好转的最主要原因，”PFA Pension A/S首席 投资官Poul Kobberup称。”欧元近期贬值幅度很大。”

欧元周一一度跌至1.0463美元，为2003年1月以来最低。欧元年内迄今累 计下跌13%，有望创下史上最大季度跌幅。欧元区GDP近半数来自于出口收 入，因此欧元下跌对经济格外有利。