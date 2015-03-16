央行减息战源于低油价

环球减息潮持续，最新有俄罗斯央行减息1厘，至14厘。泰国与南韩央行上周意外减息，包括中国在内的多数央行不是引导就是允许本国货币贬值。尽管美汇指数破顶再破顶，亚洲央行看来并不担心美元强势及资金流出新兴市场，无意以加息留住资本，这与2013年时美国初次宣布退市，美元初展升浪时截然不同，环球金融市场异常诡异。俄罗斯中国银行是次减息是年内第二次，央行表示，减息是要为经济增温，但不会加剧通胀威胁，预期今年经济会收缩3.5%至4%，经济活动疲弱亦有助降低通胀，预测今年通胀率会降至9%。由于减息幅度小于市场预期，俄罗斯货币卢布汇价一度大涨，随后升幅收窄。

俄罗斯面临资本外流不比其他产油国弱；然而，高达14厘的利率依然极高，作为参考例子或有偏差，其他亚洲央行的做法更值得关注。继泰国于上周三突如其来作出减息行动后，南韩央行亦于上周四跟风，把基础利率下调25基点，至1.75厘的纪录新低。是次是南韩近5个月来首度减息，减息公布后，韩圜兑每美元跌至逾20个月新低。再推前一个星期，则是印度央行出乎意料减息，这在早前已作探讨，在《环球央行齐玩大富翁》一文指出，印度改革派央行行长拉詹（Rajan）曾表示，当前各国央行的货币政策政治化的倾向愈来愈严重，该行自79年来首次更改央行的权限，提出通胀目标，以防止在政权交替时央行政策出现大幅变动或不协调，就是要令央行政策得以贯彻，避免过分受到政治因素干预。

今年以来，新兴国尤其是亚洲国家的减息战，其中一个主战场就是汇率，还记得今年1月底，新加坡金管局以抗通缩及刺激经济为由，意外放宽货币政策，降低坡元汇率区间坡度（即下移汇率浮动区间），拖累坡元应声急跌1.3%，至4年半新低。对于新加坡金融管理局的做法，市场认为是变相增加外币兑换成坡元的数量，即是增加货币供应，被解读成放宽货币政策，扭转市场对坡元升值的预期，这恰好在中国降准、减息前后出现，当人民币也被扭转了升值预期，相当依赖出口的新加坡岂能坐视不理让汇率维持强势？