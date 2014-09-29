全球人民币应用率上升35% 维持第七大支付货币地位

环球银行金融电信协会(SWIFT)根据调查，于2014年9月25日报告，全球使用人民币付款与过去两年相比较全球使用人民币付款率增长了2倍。

在全球主要支付货币排名中，据SWIFT调查显示，人民币占第七位，占有全球付款率的1.64%，自2014年7月上升1.57%。 而由于季节性付款活动的下降，全球人民币付款价值在2014年8月下跌了6个百分点，同时全部货币下跌了10个百分点。



全球超过三分之一的金融机构使用人民币向中国大陆及香港地区付款 ，他们的数量增加了35%，说明人民币作为支付货币已经非常普遍流行 。



其 中，亚洲以近40%的应用率占第一位，与2012年相比，这一数字上升了22%。 第二位美洲-32%应用率，同期上升了44% 。排在第三位的是上升率为47%的欧洲地区，应用率也达到了31%。而中东及非洲的应用率稍排后为26%，同期上升83%。

Stephen Gilderdale先生（SWIFT新业务发展部主管）表示：“全球范围内更多金融机构的采用将使人民币在香港、中国内地及其他离岸中心更为通用。这一增长趋势将为以人民币计值的产品 与服务带来全新的发展机会。而这些新型产品与服务将有助于推动人民币在全球范围内更广泛的使用率，提高人民币管理的效率。”