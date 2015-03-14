Apple Watch或引爆黄金饰品热

Apple Watch让欧美人重新发现黄金饰品的魅力。

3月14日，如果说有企业能够让美国人和欧洲人佩戴黄金首饰成为时尚，这家企业非苹果莫属。

来自世界黄金协会的统计数据显示，在过去的十年间，由于美国、英国和意大利消费者更青睐于白银、铂金等白色金属饰品，他们对黄金饰品的需求减少了一半。

Metallis Consulting有限公司贵金属咨询师尼尔·米德（Neil Meader）认为，苹果引导潮流的地位，意味着这家公司新推出的售价1万美元的黄金智能手表，与土豪金版iPhone和MacBook，或许能诱使消费者购买其它黄金饰品。

在广告中把黄金称为“独一无二的奢华”的苹果，从触摸屏手机到便携式音乐播放器等产品的设计，一直有能力引导消费者口味。米德表示，虽然Apple Watch无法左右黄金价格，但却能起到宣传作用，让美国人和欧洲人重新发现黄金饰品的魅力。

向零售商销售珠宝首饰的Astley Clarke公司总经理斯科特·汤姆森（Scott Thomson）表示，“如果你给法拉利跑车贴上金箔，会被认为是俗气。但若在智能手表这种高科技产品上使用黄金，似乎更能吸引年轻客户。这绝对是一种积极的进展。”

红宝石和祖母绿

流行文化过去对珠宝时尚一直有着深远影响。因为凯特·米尔斯顿（Kate Middleton）、杰西卡·辛普森（Jessica Simpson）和哈利·贝瑞（Halle Berry）等艺人都佩戴了蓝宝石、红宝石和祖母绿等订婚戒指，这也让宝石饰品开始变得流行。自2009年至2014年，高等级的祖母绿价格增长了近15倍。

苹果并不会影响所有人的审美品味。SP Angel Corporate Finance的分析师卡洛尔·弗格森（Carole Ferguson）表示，人们并不会因为Apple Watch购买更多的黄金饰品。购买黄金版Apple Watch的消费者，很可能会是原本就计划购买一块金表的消费者，所以Apple Watch对黄金需求的整体影响将极为有限。

券商TD Securities的分析师巴特·米勒（Bart Melek）表示，中国市场对黄金版Apple Watch的需求将非常大，因为中国人早已对黄金非常痴迷。该分析师预计，每块Apple Watch含50克黄金。如果苹果销售1万块黄金版Apple Watch，就需要0.5吨黄金。世界黄金协会的统计数据则显示，全球每年的黄金饰品需求总量为2153吨。