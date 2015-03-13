IBM正考虑用比特币技术打造数字货币

据路透中文网报道，消息人士透露，国际商业机器(IBM)公司正考虑采用比特币技术--“区块链”（blockchain），为主要货币创建一个数字现金和支付体系。

消息人士称，该计划的目标是让人们在没有银行或清算机构参与的情况下，使用该技术实现实时转账和支付，从而节约交易成本。这位消息人士称，交易可以记录在美元或欧元等特定货币账簿中。由于未获准公开讨论该计划，这位消息人士拒绝透露身份。

区块链被认为是比特币的主要技术革新，其本身就是数字货币交易的账簿，允许用户匿名实时支付，并避开政府监管。

讨论中的数字货币系统就是采取相同的工作原理。

该消息人士称，“当有人要在系统中进行交易时，你不需要购买比特币，只需喊一声，我有一些美元。这是不用比特币的比特币。”

IBM等数家科技公司正考虑在比特币之外推广区块链技术的使用。

这位消息人士称，该公司就区块链现金系统已经在与美联储等多家央行进行非正式商谈。如果这一概念得到央行的准许，IBM将为项目建立安全且规模可以升级的基础设施。

IBM和美联储均未回应路透社的邮件询问。

不过，有迹象表明，多家央行已经在考虑可能由数字货币系统而产生的多项创新。英国央行在去年9月的一份报告中将区块链的公开账簿描述为一项“重要创新”，或将更全面地改变金融体系。

账簿是个人交易的记录，但在这套数字货币系统中，公开账簿并不由银行保留，所有使用系统的人都可以看到，并采用公认流程在系统中交易。

消息人士称，项目仍处在初期阶段，还将不断发展演变。对于严重影响比特币发展的洗钱和犯罪活动，如何解决这方面的担忧尚不清楚。

消息人士表示，与比特币那种分布式、无人监管的网络不同，IBM提出的这套数字货币系统可以被央行掌控。

“这种比特币将是货币供应的一部分。”消息人士说，“它就和货币一样，只不过不是一种带序列号的美元纸币，而是存在于这种区块链的货币符号。”

按照方案，这种数字货币可与个人银行账户挂钩，也许可以使用一种钱包软件，把银行账户与数字货币账户整合在一起。

“我们正处在一个临界点上，使用数字现金变得越来越有道理。这不仅可以节约政府的钱，而且对个人使用来说也非常便捷安全。”该消息人士说。