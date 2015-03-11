美国银行业股东恐难再为扩大回购及派息而感到欢心

3月11日 - 摩根大通(JPM.N)、花旗集团(C.N)等美国大型银行业者未来几年扩大股票回购及加派股息案，周三料将获得美国联邦储备委员会(FED/美联储)的支持，但美联储的批准与其说是因这些银行体制改善，不如说是因为他们的财务工程了得。

这些银行拿来进行股票回购及加派股息的资金，是透过发行优先股筹得。优先股固定派发相对较高的股息。对于投资人而言，优先股就好像是支付利息的债券一样。但对于监管机构而言，优先股的作用是做为未来亏损的缓冲，这有部分是因为优先股永远不必偿还本金。

批评人士质疑这样的做法能持续多久，因银行基本上只是把一批投资人的资金拿给另一批的投资人而已，而且还要付出额外成本。

独立研究机构Viola Risk Advisors资深银行业分析师David Hendler表示，发行优先股筹资来发放普通股股利及进行股票回购，是“僵屍银行体系”的症状。

他补充称，“银行业者应该从正常的贷款及交易利润来累积资本，但银行业者营业利润状况很糟。”

华尔街最大型银行的利润一直在下降或停滞，一部分是因为源自金融危机期间所产生的大规模法律诉讼。据联邦存款保险公司(FDIC)，美国银行业整体而言，2014年的营业利润为1,511.5亿美元，较前一年下滑0.4%。

花旗集团、摩根大通和美联储的发言人都拒绝置评。

可以肯定的是，银行采取的措施符合监管机构的规则。美联储允许银行业者使用优先股筹措部分资本金。

比如花旗集团2014年发行了37亿美元的优先股，并公开披露了今年发行40亿美元优先股、2019年前再发行40-60亿美元优先股的计划。

中信里昂证券资深银行业分析师Mike Mayo估计，未来一年花旗将向投资者返还约70亿美元的额外资本金。“发行优先股可以在最低资本要求之上获得额外的缓冲，”他说。

如果银行不能通过改善业绩来大幅提升资本水平，那么依靠发行优先股所得资金来提高对普通股股东派息的做法，绝不是长久之计。

Mayo预计，花旗明年实施资产出售计划后将筹措到额外资本，OneMain个人借款业务也在出售之列。

摩根大通在过去一年里发行了近90亿美元的优先股，其它银行则已经表示他们预计今年将发售更多股票。摩根大通在2月宣称售股将持续进行，以满足针对大银行设计的资本金要求。

根据Bernstein Research分析师John McDonald，摩根大通料将获得批准，从而可将股息派发增加10%，并以每年73亿美元的速度买回股票，这个幅度较去年高出25%。

**投资者屏息静待**

银行高层在几年前就开始公开调侃发行优先股的想法，他们需要找到筹措资金的方法，以满足提高后的资本金要求。

2014年，摩根大通通过先后六次售股，发售了89亿美元优先股。筹资成本可不便宜。据摩根大通向美国证交会提交的年度文件，截至12月底，该行六次售股中有五次的股息收益率超过6%。

据巴克莱的固定收益研究，银行优先股的股息收益率比10年期银行债券的收益率高出约4个百分点。不过，在银行破产清算的情况下，银行债券将先于优先股得到偿付，所以银行债券对投资者来说更加安全。

摩根大通所有优先股2014年的已发股息总计为11亿美元，而普通股股息为61亿美元。对于普通股股东而言，优先股股息是从摩根大通的已公布净利中扣除的，余下206亿美元作为普通股权益，每股盈余(EPS)也因此减少了约0.3美元，或5%。就这点而言，是会拉低一家银行的股价的。

优先股买家为高股息所吸引。他们之所以愿意冒如此大的风险，是因为银行通常永远不会回购优先股，优先股只能卖给其他投资者。但优先股的股息是有可能暂停发放的。

“就这样，出于有必要，他们还是老大不情愿地买了优先股，”Viola的Hendler说。他还补充指出，若不是银行债券的收益率如此之低，银行的优先股才不会这么吸引人。