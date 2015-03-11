俄能源部长：俄罗斯将维持石油产量不变

3月11日讯——俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周三(3月11日)在接受采访时表示，尽管有预期称俄罗斯石油产量将因油价下跌而暴减，但俄罗斯作为世界上第一大石油生产国，其将会继续维持1000万桶/日的产量不变。

诺瓦克称，在2035年之前，俄罗斯石油产出料处在1000万桶/日上方。

他并表示，预计俄罗斯2015年原油出口将增加200万-300万吨，且在2035年前料增至2.8亿吨；2014年为2.24亿吨。

诺克瓦称，预计2015年俄罗斯国内炼油产出将跌至2.91亿吨，且到2035年前将跌至2.4亿吨；2014年为2.94亿吨。

诺瓦克指出，俄罗斯国内产油商可接受油价60美元/桶。他并表示，预计年底前油价将升至65-70美元/桶。

他还称，2022年前料不会向俄罗斯石油部门征收益税。

诺瓦克表示，俄罗斯将会继续与石油输出国组织(OPEC)进行磋商。他称，俄罗斯将于今年6月与石油输出国组织(OPEC)成员国在维也纳召开的例会上就页岩油产出给全球油市带来的影响进行讨论。

俄罗斯与中国

此外，诺克瓦表示，俄罗斯计划在2015年向中国交付3100万吨石油，2014年交付2800万吨。

他并表示，希望俄罗斯和中国能在2015年上半年签署西线天然气协议。

乌克兰东部天然气供应

在谈到乌克兰东部天然气供应问题时，诺克瓦强调称，俄罗斯天然气公司(Gazprom)对乌克兰东部反叛分子控制地区的天然气供应“不是免费的”，Gazprom和乌克兰国家石油天然气公司(Naftogaz)将不得不通过谈判或法庭途径来解决对乌克兰东部天然气供应的债务问题。

诺瓦克并表示，如果基辅当局提出要求，即便是在现存合约下，俄罗斯可能会考虑对天然气债务进行折扣处理。他指出，折扣幅度可能是100美元/千立方米或更低，这取决于天然气价格。

诺瓦克指出，第二季度向乌克兰供应的天然气价格可能低于429美元/千立方米，不打折的话可能会是350-360美元左右。

他并称，对乌克兰天然气协议中照付不议条款的暂停取决于俄气Gazprom和乌气Naftogaz之间的谈判。他还指出，乌克兰官员已经表示基辅当局可能会考虑在夏季购买俄罗斯天然气以填满储备。

最后，诺瓦克补充称，俄罗斯2015年向欧洲出口的天然气将不会低于2014年。